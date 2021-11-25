Toy Story de Terror oculta un secreto que pocos notaron. (VIDEO)

El cortometraje de los famosos juguetes llamado 'Toy Story de Terror' tiene oculto un gran secreto que pocos notaron cuando lo vieron.

De acuerdo con el videoblog de Luis Velody, en esta corta historia un empleado del hotel donde se desarrolla la historia, se encuentra a los personajes de la cinta y decide ponerlos a la venta en internet, uno a uno.

Una vez que ha encontrado a los compradores, prepara el paquete para enviarlo e imprime la guía que pondrá en la caja y es ahí donde se aprecia quién compró los juguetes. En la etiqueta se ve el nombre de Al, el famoso hombre pollo que aparece en Toy Story 2. ¿Te lo esperabas?

Te puede interesar: Revelan el secreto mejor guardado de Up, una aventura de altura.

Un cortometraje para Halloween

'Toy Story de Terror' es un cortometraje producido por los estudios Pixar y está basado en los personajes de la exitosa saga de los juguetes, Toy Story.

Este trabajo se estrenó por ABC el 16 de octubre de 2013, se trató de la primera vez que la famosa compañía de animación lanzó un especial de televisión exclusivo para la temporada de Halloween.

También podría interesarte: ¿En qué otra película de Pixar apareció Forky de Toy Story 4?