Disney estrena corto Papá del Corazón para conmover al mundo. (VIDEO)

'Papá del Corazón' es el nuevo cortometraje de Disney que cuenta la historia de una mamá soltera que lleva su pareja a casa y conmoverá al mundo, pues muestra que "padre no es el que engendra".

El visual es parte de la campaña "De nuestra familia a la tuya" en colaboración con la fundación "Make-A-Wish" y tiene una duración de tres minutos con 20 segundos.

Este corto cuenta la historia de Nicole y sus dos hijos Max y Ella, cuando reciben a la nueva pareja de su mamá, Mike, quien se muda al hogar junto con su perro.

A través de las escenas se puede ver cómo fue el recibimiento de Mike por parte de los pequeños, quienes comienzan a encariñarse con su padrastro.

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Un libro de cuentos de Disney en el corto

En el corto se ve un peculiar libro de cuentos de Disney, que de acuerdo a la narración, fue un regalo que el pequeño Max recibió de su padre biológico.

La publicación cuenta con personajes como Mickey y Minnie Mouse, Buzz Lightyear, Ana y Elsa de Frozen, hasta una referenciade Black Panther y más que cobran vida ante la familia.

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