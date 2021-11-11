Así fue la aparición de Darla de Buscando a Nemo en Toy Story.

Una de las películas más queridas por los fans de Disney es Buscando a Nemo, una encantadora historia que retrata el inigualable amor de un padre hacia un hijo.

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Durante toda la trama se presentan todo tipo de personajes, unos que ayudan al papá de Nemo y otros que logran retrasar su búsqueda, entre ellos Darla, una pequeña niña que no lleva buena relación con los peces.

¿Quién es Darla?

Darla Sherman es una pequeña de 8 años, tiene la piel clara, cabello rojo con coletas, ojos verdes, tirantes con arnés y cuello alto con una peculiar mancha negra en el centro.

Su vestimenta es manga larga morada, camisa con letras blancas y rosas brillantes que dicen "Rock and Roll Girl", falda amarilla con cuadros de color marrón oscuro, calcetines blancos y zapatos Mary Jane negros.

El personaje de Darla apareció cuando su tío el Dr. Sherman pretendía hacerle un obsequio, el cual sería Nemo.

Después de que Gill catapulta a Nemo en el aire, Darla intenta agarrarlo, pero aterriza en un fregadero y es succionado por un desagüe que conduce a una alcantarilla.

Las curiosidades

Según uno de los libros de Buscando a Nemo, la camiseta que Darla llevaba en la película le fue entregada por su tío después de que su pez mascota anterior, Chuckles, se sonrojara.

Además, Darla recibió su nombre de Darla K. Anderson, una empleada de Pixar.

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No obstante, este personaje tiene una aparición en la película Toy Story 3 en la revista de Molly Davis. La misma foto de Darla que tenía su tío en su oficina, se puede ver en la pared del área de cuarentena del Marine Life Institute en Finding Dory.

