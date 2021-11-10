Estos son los secretos de la película Como si fuera la primera vez.

Como si fuera la primera vez es una de las películas preferidas de los cinéfilos, quienes son testigos de una romántica historia de amor entre Lucy y Henry.

La historia gira en torno a Lucy, personaje interpretado por Drew Barrymore, quien se levanta cada mañana sin recordar nada y olvida a todos sus seres queridos.

Es aquí cuando aparece Henry Roth, un biólogo marino que se encariña de Lucy y hace hasta lo imposible por enamorarla cada mañana.

La película dirigida por Peter Sagal también es protagonizada por Adam Sandler, quien realiza una de las mejores actuaciones de su carrera artística.

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Estos son los secretos que nadie te dijo de Como si fuera la primera vez

Como si fuera la primera vez esconde múltiples datos curiosos que solo algunos fanáticos conocen. Te presentamos una lista de las curiosidades más sorprendentes de esta cinta dosmilera.



Seguramente recuerdas el restaurante donde desayuna Lucy todos los días y donde comienza a enamorarse de Henry. El lugar en realidad es una casa remodelada como negocio de comida; además ha sido utilizada en otras producciones como Parque Jurásico y Lágrimas de Sol.

La producción se iba a llamar 50 primeros besos, pero la protagonista Drew Barrymore formó parte de un proyecto titulado Jamás besada años atrás.

Los directores decidieron quedarse con el nombre Como si fuera la primera vez para llenar de frescura y novedad la carrera artística de Drew.

En una escena de la película se revela que Lucy padece del Síndrome de Goldfiel; sin embargo esta enfermedad es ficticia. El supuesto padecimiento hace que la protagonista olvide todo lo sucedido y se despierte sin recordar nada.

Como si fuera la primera vez tiene épicos cameos que solo algunos pueden notar. El primero corre a cargo de Jackie Sandler, esposa de Adam Sandler, quien aparece en la escena del consultorio dental.

Linda Segal, esposa de Peter Segal, también hace un especial cameo en esta película de amor, comedia y aventuras.

Lucy es toda una cinéfila y amante del arte, ya que en una escena se encuentra viendo El sexto sentido, película noventera de terror.

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