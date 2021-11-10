¿Cuál es el verdadero nombre del Rayo McQueen de Cars?

Una de las películas preferidas de los últimos años por chicos y grandes es Cars, en donde El Rayo McQueen es el personaje principal de la saga.

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Este querido personaje es considerado una leyenda de las carreras y uno de los mejores corredores del mundo. Entre sus grandes modelos a seguir se encuentra: El Fabuloso Hudson Hornet, quien fue su mentor.

Su increíble historia fue investigada, pues John Lasseter y los diseñadores de General Motors se reunieron para discutir el diseño del Corvette actualizado que estaba destinado originalmente para Chick Hicks.

Los cambios en la trama dieron lugar a dos personajes que se quedan como los corredores de valores genéricos. De acuerdo con el diseñador de producción Bob Pauley, el diseño final de Rayo utiliza elementos de GT40 y Cargadores, entre muchos otros modelos, para reflejar su personalidad y el papel.

La historia del increíble McQueen

McQueen se encontraba solo y desempleado, hasta que por una serie de acontecimientos conoce al camión Mack, quien vio futuro en él y le ofrece ser corredor para la compañía Rust-eze, con sede en la ciudad de Boston; McQueen acepta la oferta y durante el viaje se hace muy amigo de Mack.

Es justo en estos momentos cuando se revela el verdadero nombre de nuestro veloz protagonista: Montgomery.

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McQueen llega a Boston y conoce a los gemelos Rusty y Dusty Rust-eze, los dueños de la compañía, quienes quieren a McQueen como su nueva imagen; sin embargo él no está muy convencido, pues no le agradan los autos oxidados y le avergonzaba correr para una compañía tan pequeña y penosa; aunque finalmente éste acepta a Rust-eze como su patrocinador y la historia de su vida cambia.

