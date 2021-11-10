¿Cuál es el verdadero nombre del Rayo McQueen de Cars?
Uno de los personajes más veloces del universo Pixar tiene un nombre que pocos conocen.
Una de las películas preferidas de los últimos años por chicos y grandes es Cars, en donde El Rayo McQueen es el personaje principal de la saga.
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Este querido personaje es considerado una leyenda de las carreras y uno de los mejores corredores del mundo. Entre sus grandes modelos a seguir se encuentra: El Fabuloso Hudson Hornet, quien fue su mentor.
Su increíble historia fue investigada, pues John Lasseter y los diseñadores de General Motors se reunieron para discutir el diseño del Corvette actualizado que estaba destinado originalmente para Chick Hicks.
Los cambios en la trama dieron lugar a dos personajes que se quedan como los corredores de valores genéricos. De acuerdo con el diseñador de producción Bob Pauley, el diseño final de Rayo utiliza elementos de GT40 y Cargadores, entre muchos otros modelos, para reflejar su personalidad y el papel.
La historia del increíble McQueen
McQueen se encontraba solo y desempleado, hasta que por una serie de acontecimientos conoce al camión Mack, quien vio futuro en él y le ofrece ser corredor para la compañía Rust-eze, con sede en la ciudad de Boston; McQueen acepta la oferta y durante el viaje se hace muy amigo de Mack.
Es justo en estos momentos cuando se revela el verdadero nombre de nuestro veloz protagonista: Montgomery.
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McQueen llega a Boston y conoce a los gemelos Rusty y Dusty Rust-eze, los dueños de la compañía, quienes quieren a McQueen como su nueva imagen; sin embargo él no está muy convencido, pues no le agradan los autos oxidados y le avergonzaba correr para una compañía tan pequeña y penosa; aunque finalmente éste acepta a Rust-eze como su patrocinador y la historia de su vida cambia.