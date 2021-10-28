¿Qué teorías deja el primer tráiler de la película de Buzz Lightyear?

Cientos de fanáticos de Toy Story pudieron ver el primer tráiler de la cinta Lightyear, una producción que retrata la vida “real” del famoso astronauta Buzz Lightyear.

La película aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue a la pantalla grande en verano de 2022 con la voz de Chris Evans y la música de David Bowie.

En el tráiler se aprecia a Buzz a punto de iniciar una misión espacial junto a un grupo de colegas, aspecto que ha llamado la atención de millones de internautas en todo el mundo.

La película contará la historia del joven astronauta que inspiró a crear la figura de acción Buzz Lightyear que hemos visto en la premiada saga Toy Story.

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El tráiler de 'Lightyear' desata decenas de dudas entre los fans

Tras ver el primer tráiler oficial de Lightyear con duración de 1 minuto y 38 segundos, miles de personas se dieron cita en las redes sociales para dar sus primeras opiniones.

Algunos cibernautas se quedaron boquiabiertos con la calidad de los gráficos, ya que Buzz luce diferente a las películas animadas de juguetes.

Otra duda de los cinéfilos es quién será el principal villano de la producción. Se especula que podremos ver al Emperador Zurg, enemigo número uno del protagonista.

Llamó la atención la participación de Chris Evans como Buzz Lightyear; sin embargo permean las dudas sobre el resto del elenco que prestará su voz para el proyecto.

¿Habrá película de Woody? Esta es una de las dudas más repetitivas entre los internautas, quienes consideran que el famoso vaquero también merece su propio filme.

El tráiler presume que la cinta cuenta con la canción Starman de David Bowie, pero el resto del soundtrack es un completo misterio. Se esperan icónicos temas que amenicen la vida del protagonista espacial.

¿Cómo consigue Buzz Lightyear su característico traje blanco con detalles verdes? En el tráiler se puede ver al astronauta observar el popular uniforme que todos conocemos, pero no revelan más detalles al respecto.

También llamó la atención que el astronauta cuenta con una gran melena castaña, pues jamás se había dejado ver con cabello en la saga Toy Story.

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