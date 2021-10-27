Pixar lanza primer tráiler de ‘Lightyear’, película sobre Buzz Lightyear.

Los fanáticos de Toy Story se llevaron una grata sorpresa esta mañana, cuando Pixar anunció la próxima película Lightyear inspirada en el famoso muñeco de acción Buzz Lightyear.

La cinta narrará la vida “real” del famoso astronauta y no será una extensión de Buzz Lightyear como figura de acción.

El adelanto fue revelado este mismo miércoles por Pixar, desatando todo tipo de reacciones entre los fanáticos del popular muñeco.

Por si fuera poco, el filme cuenta con la voz de Chris Evans y la música de David Bowie, pues en el tráiler se puede escuchar la canción Starman del fallecido rockero.

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¿De qué trata la película 'Lightyear'?

Lightyear contará los orígenes de Buzz Lighyear, ya que en el tráiler aparece el astronauta subiendo a una nave en lo que parece ser una misión espacial.

Tras un largo viaje, Buzz llega a un planeta solitario acompañado de un par de amigos dispuestos a cumplir su misión.

En el adelanto de la cinta se observan dos enemigos, por lo que algunos fanáticos aseguran que se trata del Emperador Zurg y sus secuaces.

La película se estrenará en verano de 2022, aunque todavía no hay una fecha precisa de lanzamiento.

El tráiler también refleja uno de los momentos más nostálgicos, pues el astronauta porta por primera vez su característico traje con detalles verdes y casco transparente.

También aparece Buzz Lightyear pronunciando su icónica frase "Al infinito y más allá" a una de sus compañeras de misión espacial.

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