Este es el juguete que inspiró la historia de Toy Story.

Toy Story continúa siendo una de las películas favoritas de los cinéfilos, quienes no dejan de realizar todo tipo de teorías y de descubrir secretos nunca antes revelados.

Recientemente, múltiples internautas encontraron que el origen de Toy Story proviene de un pequeño muñequito llamado Tin Toy.

Se trata de un juguete de madera vestido de soldado que carga con un tambor y una trompeta en la espalda.

La saga Toy Story está inspirada en este corto animado de Pixar del año 1988, donde aparece el soldadito de uniforme rojo.

El corto Tin Toy ganó popularidad por incursionar en la animación 3D, además de que fue galardonado con un Premio Oscar a Mejor Cortometraje Animado en el año siguiente a su estreno.

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¿De qué trata Tin Toy?

El cortometraje narra la historia de Tin Toy, quien tiene que enfrentar todo tipo de aventuras con sus amigos a escondidas de los humanos.

El muñequito de madera llega a una casa en la que un bebé empieza a romper todos los juguetes de la habitación. El travieso niño se percata del hombrecillo uniformado y corre dispuesto a atraparlo, pero el juguete se esconde bajo el sofá para descubrir otros juguetes escondidos.

El hombrecito Tin Toy inspiró las aventuras de los juguetes de Toy Story, donde todos los muñecos también intentan huir de las maldades de Sid.

Tin Toy ha hecho algunos cameos en las cintas de Toy Story, ya que en la cuarta entrega aparece en la nueva casa de Bo Peep.

Este soldadito inspiró al director John Lasseter, quien inició una de las sagas animadas más famosas de todos los tiempos.

Con cuatro exitosas películas, Toy Story continúa arrasando en los hogares de millones de personas en todo el mundo.

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