Scream: Los sorprendentes datos de la película noventera que no te dejarán dormir esta noche.

Scream se convirtió en una de las películas más aterradoras de los noventas, pues el asesino de máscara blanca y túnica negra nos quitó el sueño por completo.

La cinta, dirigida por Wes Craven, se convirtió en un clásico para ver con toda la familia en temporada de Halloween y hasta los sábados por la noche.

Por si fuera poco, la escalofriante cinta también esconde secretos que solo algunos fanáticos conocen. Te presentamos los datos curiosos de la recordada película Scream.

La música juega un papel muy importante en Scream

Marco Beltrami, compositor estadounidense, fue elegido para musicalizar la aterradora película noventera. Además, el artista se encargó de jugar con los sentimientos de la audiencia, pues colocó intensas piezas en momentos clave de la cinta, como asesinatos o gritos.

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Scream tenía otro nombre antes de alcanzar la fama mundial

El guion del filme se escribió bajo el nombre de Scary Movie; sin embargo, los productores decidieron cambiar al título Scream, días antes del lanzamiento en pantalla grande.

Es bien sabido que, el nombre de Scary Movie, fue retomado años después para crear una divertida película de comedia inspirada en otros filmes de terror.

La máscara de Scream fue una casualidad que marcó la historia del cine

Los productores tenían planeado incorporar un temido asesino a Scream; sin embargo, no se tenía mucha idea de su apariencia física.

El director Wes Craven corrió con la mejor de las suertes tras visitar una tienda de disfraces, pues encontró la temida máscara que caracterizó al asesino del filme en los siguientes años.

Drew Barrymore rechazó un importante personaje de Scream

Los productores dieron la oportunidad a Drew Barrymore de interpretar a Sidney Prescott; sin embargo, la actriz contestó con un rotundo “no”.

La californiana prefirió tomar el personaje de Casey para fallecer al inicio de la cinta y así enganchar a todos los cinéfilos. La artista prefirió calidad antes que cantidad de escenas en Scream.

Scream rindió tributo a 'El Exorcista' en una inédita escena

La temida niña con cabellera larga y piel blanca de El Exorcista tuvo un cameo en Scream. Y es que Linda Blair hizo un pequeño cameo en la escena de las muertes de Woodsboro, donde interpretó a una reportera.

Sin duda, una referencia que solo los amantes del terror entienden a la perfección.

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