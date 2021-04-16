Oscar: Te explicamos cómo se eligen a los ganadores de las codiciadas estatuillas doradas.

Te explicamos cómo se eligen a los ganadores de las codiciadas estatuillas doradas en los Oscar. La mayoría de los nominados son elegidos por sus propios colegas; también,están quienes se postulan por sí solos a los premios y es La Academia quien los selecciona.

Para que haya vencedores, primero debe haber nominados, ya sea como mejor actor, actriz, quienes son elegidos por sus propios colegas, como lo mencionamos anteriormente, además de su propia percepción.

La elección del Oscar a la mejor película es diferente

En el caso de las categorías, algunas como la de mejor película en lengua extranjera o animada, es un comité especial el que elige a aquellos que podrían ganar. Y, elegir el mejor largometraje del año, es seleccionado por los miembros de todas las áreas.

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Todas las áreas pueden votar para elegir a los ganadores de los Premios Óscar, pero la categoría a mejor película se selecciona con una mecánica diferente desde 2009. Cada votante debe colocar, por orden de preferencia, las cintas en competencia.

Luego de cada ronda de votación, la última de cada listado se elimina y esos votos se le reasignan a la primera, la cual debe superar el 50% de los votos para llevarse el galardón.

Será el 25 de abril cuando se celebrará la nonagésima tercera edición de los Premios Óscar y los nominados, anunciados el pasado 15 de marzo, conocerán quiénes son los ganadores de este año.

Los Premios Oscar 2021 se llevarán a cabo bajo protocolos y medidas de seguridad especiales por la pandemia por el COVID-19, en la estación de trenes Union Station de Los Ángeles.

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