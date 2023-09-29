Gane o pierda, esta es la cantidad que “El Canelo” Álvarez ganará por su pelea vs Charlo

Si hay alguien más emocionado que tú por la pelea de este sábado 30 de septiembre entre Saúl “El Canelo” Álvarez y Jermell Charlo es sin duda la cuenta bancaria del boxeador mexicano, pues si gana este encuentro, la fortuna del oriundo de Jalisco aumentará varias decenas de millones de dólares. ¿Quieres saber cuánto ganará por esta pelea que podrás ver por Azteca 7 y a cuánto asciende su fortuna? A continuación te lo decimos.

La pelea que se realizará este sábado en Las Vegas es la tercera vez que “El Canelo” defenderá sus cinturones de campeonatos y la primera de una serie de tres encuentros pactados con la compañía Premier Boxing Champion por los que ganará un total de 100 millones de dólares, independientemente de si los gana o no.

¿Cuánto ganará Saúl “El Canelo” Álvarez por su pelea con Jermell Charlo?

Cada que “El Canelo” sube al ring, tiene aseguradas decenas de millones de dólares derivados de sus contratos con firmas que lo representan a nivel deportivo, pero también por patrocinios con bebidas e incluso marcas de ropa.

En el caso de la pelea contra Jermell Charlo, el ganador del encuentro se llevará una bolsa de hasta 50 millones de dólares. Eso, sin contar el resto de las ganancias derivadas de la transmisión, las ventas y los patrocinios.

Por ejemplo, como el evento tiene promoción y producción hecha por la compañía de entretenimiento de “El Canelo”, el jalisciense ganará hasta 18 millones de dólares más por las ventas generadas por el boletaje, además de las ganancias extras por el pago por evento de la pelea.

¿Cuál es la fortuna de “El Canelo”?

Si esa es la cantidad que Álvarez gana por una sola pelea, ahora imagina a cuánto asciende su fortuna, misma que ha sabido invertir entre propiedades de bienes raíces, gasolineras, un restaurante de tacos, su propia marca de bebidas deportivas e incluso hasta una línea de ropa.

De acuerdo con la revista Forbes, la fortuna de Saúl “El Canelo” Álvarez en 2023 asciende a 110 millones de dólares, cantidad que lo ubica en el #5 de los deportistas mejor pagados de 2023 y el #91 de la lista de las celebridades más ricas.

Así que, por donde lo veas, el verdadero ganador de la pelea de este fin de semana, es sin duda la cuenta bancaria de "El Canelo".

