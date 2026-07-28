Spider-Man: Brand New Day se estrenará este viernes 31 de julio en todos los cines del país, una nueva cinta de la saga en la que Tom Holland es el personaje principal. El Hombre Araña regresa a los cines tras 5 años de ausencia, pues la última entrega fue la de Sin regreso a casa en 2021. Es por ello que ha causado gran revuelo y ya hasta tiene calificaciones por los expertos, pero lo que muchos se preguntan es si realmente es apta para que los niños la puedan ver, según los expertos.

De acuerdo con la plataforma Sony Pictures, la nueva entrega de Spider-Man tiene ciertas restricciones y una de ellas es que el filme es apto a partir de los 13 años, por lo que no es apto para los niños que cursan primaria, los cuales pueden regalar a sus amigos estas 3 ideas de Bob Esponja y KPop Demon Hunters en el regreso a clases.

La clasificación de la película es para las personas a partir de los 13 años, ya que contiene secuencias de acción y violencia, así como por lenguaje inapropiado.

¿Los niños pueden ver ‘Spider-Man: Brand new day’? Esto dicen los expertos|Sony Pictures

La síntesis de Spider-Man: Brand New Day

En la tercera entrega de Spider-Man: Sin regreso a clases, Peter Parker se enfrenta a los villanos de los diferentes multiversos, a los cuales enfrenta junto a su yo de otras dimensiones. No obstante, lo perdió todo, familia, amigos y pareja, por lo que tiene que vivir como un completo desconocido al no ser recordado.

"Es un día totalmente nuevo para Peter Parker. Combatir el crimen a tiempo completo como Spider-Man en un mundo que no lo recuerda —sumado a la presión de ver cómo sus viejos amigos siguen adelante sin él— provoca en Peter un cambio que tal vez no pueda controlar. Sin embargo, esa transformación podría ser también lo único capaz de detener una nueva e impactante amenaza para la ciudad y sus seres queridos: un poderoso villano al que nadie puede siquiera ver", se lee en la descripción de la película.