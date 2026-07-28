Primeras calificaciones de Spider-Man Brand New Day en Rotten Tomatoes: ¿la mejor película de Tom Holland como el Hombre Araña?

Por fin, el momento está más cerca que nunca. Estamos a poco del estreno de la nueva película de Spider-Man: Brand New Day y las primeras impresiones ya están dando de qué hablar en redes sociales. Algunos medios y críticos ya tuvieron acceso a la nueva película de Marvel y su calificación en Rotten Tomatoes ha comenzado a llamar la atención de los fans, pues se mantiene con un 90 % de calificación por parte de la crítica. Aquí te contamos todo lo que se dice de la película y lo que podemos esperar.

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¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en México?

La película tiene fechado su estreno en salas de cine mexicanas para el 29 de julio de 2026. Es decir que estamos a unas cuantas horas de que los primeros fanáticos puedan vivir la emoción y la experiencia de ver una cuarta película del Hombre Araña de Tom Holland.

¿Qué dice la crítica de la nueva película de Spider-Man?

La crítica ha confirmado lo que se viene señalando y esperando en redes sociales: Marvel trae a los fans una historia mucho más madura, emotiva y cercana a la esencia clásica del personaje. Los críticos celebran que Brand New Day deja de lado el protagonismo del multiverso para volver a las aventuras callejeras del Hombre Araña en Nueva York.

Además, los críticos que ya tuvieron la oportunidad de ver la película señalan que la interpretación de Tom Holland es brutal y “demuestra una vez más por qué es el mejor actor para interpretar al héroe".

Por si fuera poco, varios críticos aseguran que las escenas de acción dirigidas por Destin Daniel Cretton son de las mejores que ha protagonizado Tom Holland como Spider-Man. El filme recupera de manera majestuosa las raíces del personaje y ofrece una historia más centrada en Peter Parker.

¿Qué podemos esperar de Spider-Man: Brand New Day?

Se confirma que la historia se desarrolla cuatro años después de Spider-Man: No Way Home, con un Peter Parker intentando reconstruir su vida tras el hechizo del Doctor Strange que borró su identidad de la memoria de todos. Veremos a un Hombre Araña más callejero enfrentando el crimen en Nueva York, pero ahora sin el apoyo de MJ ni Ned, mientras enfrenta una nueva amenaza relacionada con un misterioso villano interpretado por Sadie Sink.