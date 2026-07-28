El superhéroe arácnido de Marvel está de regreso. Esta semana llega a cines de México “Spider-Man: Brand New Day”, también conocida como “Spider-Man: Un Nuevo Día”, en español. La cinta se sitúa cuatro años después de los sucesos ocurridos en “No Way Home” y nos muestra a un Peter Parker completamente olvidado, como resultado de un hechizo previo. A escasas horas de su estreno en la gran pantalla, los fans no dejan de cuestionarse: ¿Cuántas escenas post-créditos hay? ¿Realmente vale la pena esperar hasta el final? Aquí te contamos.

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¿Cuántas escenas post-créditos tiene Spider-Man Brand New Day y qué se muestra?

“Spider-Man Brand New Day” sólo cuenta con una escena post-créditos, ubicada justo después de los logotipos finales del estudio. [SPOILER ALERT] En esta, se muestra el dispositivo de rastreo de Ned, con el que intenta localizar a Peter Parker. No obstante, el sistema falla, demostrando que el superhéroe de Queens se encuentra en otra dimensión, o mejor dicho, en una realidad alternativa. Esta escena sirve como una especie de preludio para Avengers: Doomsday.

¿De qué trata Spider-Man: Brand New Day? Tráiler

La nueva cinta de Spider-Man parte de la premisa de un Peter Parker que ha sido completamente olvidado por sus seres queridos; a medida que el superhéroe se enfrenta a una nueva red de criminales en la Gran Manzana.

“Peter Parker ya no está, pero Spider-Man está en la cima de su carrera, manteniendo a salvo la ciudad de Nueva York. Todo le va bien a nuestro héroe anónimo, hasta que una inusual serie de crímenes lo arrastra a una red de misterio”, señala la sinopsis oficial de la cinta. Aquí el último tráiler:

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en México?

“Spider-Man Brand New Day” estará disponible en cines de México a partir de este miércoles, 29 de julio. Te recomendamos visitar la taquilla o el sitio web del complejo cinematográfico de tu preferencia para adquirir las entradas en preventa.

|Imagen de cortesía

Spider-Man: Brand New Day debuta con una calificación casi perfecta en Rotten Tomatoes

A escasas horas de su premiere en Estados Unidos, la película cuenta con una calificación del 90% de aceptación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes, sitio web especializado en críticas y reseñas de cine y televisión. Con ello, la cinta se ubica detrás de “No Way Home” (93%), “Homecoming” (92%) y “Far From Home” (91%).