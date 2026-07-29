¿Habrá reboot de Glee? Esto es TODO lo que se sabe sobre el reinicio de la serie:

Tenemos nuevas noticias para los fanáticos de Glee, una de las series más exitosas donde la comedia, el drama y la música fueron el pilar de cada día dentro de la escuela secundaria William McKinley High School, donde conocimos a estudiantes que sobrellevaban la adolescencia a través de canciones.

A través de los años, Glee se volvió uno de los programas más importantes, pues su dinamismo, actuaciones así como temática atrapó a toda una generación y este 2026 ha comenzado a dar señales de un posible reinicio que esté acercado a nuevas generaciones…

¿Habrá nueva serie de Glee?

Esta semana, el productor de la serie, Ryan Murphy habló para el medio estadounidense ‘People’ sobre un posible reinicio (reboot) de Glee, donde no guardó lo que opinaba a más de 17 años del estreno del programa que contó con 6 temporadas.

Fue cuando se le preguntó sobre sus recuerdos de la grabación de Glee que Ryan señaló: "Bueno, los quise a todos. Me lo pasé genial haciendo esa serie" (...) “Ese programa es interesante porque ha vuelto. Muchos jóvenes lo ven ahora. Y pienso: 'Quizás deberíamos retomarlo'”.

Con estas palabras dejó en claro que su intención de reiniciar Glee sería con el fin de acercar estas historias a un nuevo público, por lo que pronto podríamos tener mayores novedades sobre esta pues su regreso aún no es oficial.

“Mi nostalgia y mi cariño por esa serie son tales que pienso: 'Bueno, tal vez a la gente le gustaría ver una nueva versión de alguna forma'. Así que sí, me encanta esa serie y me encantó en lo que se convirtió y lo que significó para tanta gente”.

¿Qué pasó con los protagonistas de Glee?

Respecto a los protagonistas originales, ya se han expresado anteriormente sobre si volverían o no a participar en el proyecto aún cuando este tomaría una historia nueva, como por ejemplo Lea Michele (Rachel Berry) quien ha declarado que aceptaría regresar al proyecto de inmediato si se diera.

Por otro lado tenemos posturas como las de Kevin McHale (Artie Abrams) quien no regresaría al programa debido a que considera que su personaje en silla de ruedas debería ser interpretado por un actor con discapacidad motriz real, a donde se suman Amber Riley (Mercedes Jones) y Darren Criss (Blaine Anderson) quienes no están seguros de hacer ese show en la actualidad.

Finalmente, Glee también fue una serie marcada por la tragedia, pues Cory Monteith (Finn Hudson), Naya Rivera (Santana López) y Mark Salling (Noah "Puck" Puckerman) fallecieron.