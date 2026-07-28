¿Nueva secuela de ‘Mi Pobre Angelito’?; Macaulay Culkin revela de qué trataría la nueva cinta

No cabe duda de que la Navidad tuvo un impacto particularmente especial luego del estreno de “Mi Pobre Angelito” en 1990 cuando se estrenó la cinta protagonizada por Macaulay CulkinMacaulay Culkin, actor de 9 años en ese momento y que dicha participación en la pantalla grande lo convirtió en una de las estrellas más grandes de todo Hollywood. Sin embargo, luego de más de tres décadas una posible secuela podría estrenarse, es por esa razón que a continuación te presentamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Habrá secuela de “Mi Pobre Angelito”?

A través del podcast “The Town”, la periodista Matthew Belloni dió a conocer que el actor estadounisense Macaulay Culkin habría visitado las oficinas de Disney para hablar sobre el proyecto que le daría continuación a “Mi Pobre Angelito”, “He hablado con gente que la ha escuchado y es una idea realmente buena para reiniciar Mi Pobre Angelito con Macaulay Culkin”, fueron algunas palabras de la comunicadora. Cabe mencionar que esta información no es del todo nueva ya que en noviembre de 2025 el protagonista de la cinta, quien ahora tiene 45 años reveló cuál era su propuesta respecto al planteamiento de la película. De acuerdo con el actor, la idea se basa en que Kevin McCallister sería viudo o divorciado y tendría un hijo, mismo con el que no tendría una buena relación por lo que este lo sacaría de casa y le pondría muchas trampas en el hogar, “La casa es una especie de metáfora de nuestra relación, y mi personaje tiene que ‘volver a ganarse un lugar en el corazón de su hijo’", fueron algunas palabras de la estrella de cine.

Secuela de “Mi Pobre Angelito”: Fecha de estreno y reparto

Hasta el momento esta información se desconoce ya que es importante mencionar que no es un proyecto que este oficialmente confirmado por Disney, hasta ahora todo se trata de una propuesta sobre la mesa. Sin embargo, de acuerdo con Belloni “Disney está salivando” sobre nuevo proyecto. Respecto al reparto tampoco hay información confirmada aunque Macaulay Culkin podría ser parte del proyecto luego de que él ha tenido un interés muy grande por una secuela. Por su parte, el actor mantiene su carrera muy vigente ya que American Horror Story, Zootopia 2 y Fallout han sido dos de sus proyectos más recientes.