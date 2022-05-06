Esta fue la promesa de Canelo Álvarez que impactó a los mexicanos.

Canelo Álvarez está en boca de todos ya que el sábado combate nuevamente pero en la previa a su pelea expresó una promesa que impactó a los mexicanos.

El boxeador se enfrentará el 7 de mayo al ruso Dmitry Bivol por el título mundial AMB mediopesado. El oriundo de Guadalajara buscará extender su excelente récord que incluye 60 peleas con 57 victorias, 2 empates y apenas 1 derrota.

Es candidato sin duda alguna y en teoría debería ganar la primera de las peleas que tiene pautadas para 2022.

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¿CUÁL FUE LA PROMESA DE CANELO ÁLVAREZ QUE IMPACTÓ A LOS MEXICANOS?

En la previa al combate el pugilista expresó que antes de fin de año competirá en México en una pelea por el campeonato mundial y aseguró: “Para mí (es más viable) la pelea de México. Sí, a finales de año. Claro, tiene que ser de campeonato del mundo. Tengo que llevar algo grande a mi país, una pelea de campeonato del mundo”.

Vale decir desde ya que no se han mencionado posibles fechas o lugares para este hipotético combate pero desde ya Canelo tiene 2 combates más previstos para 2022 en los que se llevaría más de 50 millones de dólares por cada una de ellas. Ahora bien, si el mismo comentó públicamente que quiere pelear en México entonces es inevitable creer que esa pelea va a suceder.

Canelo Álvarez no combate en el país desde noviembre del año pasado cuando venció al puertorriqueño Kermit Cintron en la tercera defensa de su cetro Superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

