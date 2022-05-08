Canelo pierde ante Bivol y desata los memes.

En su primera pelea del presente 2022, Saúl Canelo Álvarez peleó contra el ruso Dmitry Bivol, con quien perdió por decisión unánime y dejó ir la oportunidad de hacerse con el título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Con las tarjetas 115-113, se confirmó que el combate estuvo muy parejo, pero los impactos de calidad y las marcas de la batalla se inclinaron hacia el ruso que se convierte en uno de los mejores talentos del boxeo tras este triunfo ante el mejor libra por libra del mundo.

Pese a no ser un boxeador de gran renombre, el europeo fue un rival complicado para el oriundo de Guadalajara, tanto que lo superó a lo largo de los 12 rounds, así lo expresaron los usuarios en redes sociales con los tradicionales memes.

Con esta derrota, Canelo Álvarez suma su segunda en su etapa como profesional, después de la que sumó en 2013 ante Floyd Mayweather.

Cabe mencionar que el mexicano subió de peso y categoría en busca de hacerse de un nuevo campeonato; sin embargo, no lo consiguió.

Todos así con la pelea del Canelo#canelobivol pic.twitter.com/8cBQpUN5HT — El Tío Gordo (@_ElTioGordo) May 8, 2022

Mi mujer piensa que estoy viendo la pelea del @Canelo lo que realmente estoy viendo… #canelovsbivol pic.twitter.com/FMK4u7BXW1 — Francisco Calvario (@soyuncalvario) May 8, 2022

- ¡Órale, nunca había visto golpear así al Canelo!

- ¿De qué estás hablando?

- ¿No es el de calzón negro?

- NO.

- Ay, Dios 😦#CaneloBivol



pic.twitter.com/cMskZJSEHV — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 8, 2022