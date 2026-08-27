‘Toy Story 5’ llega a Disney+: esta es la fecha exacta de estreno

Si te perdiste la oportunidad de disfrutar de Toy Story 5 en el cine, te emocionará mucho saber que acaban de anunciar que oficialmente podrás disfrutar de Woody, Buzz y sus amigos en la comodidad de tu hogar gracias a Disney+. La quinta entrega de Toy Story llega a la plataforma de streaming el 23 de septiembre. Esta es una gran oportunidad para aquellas personas que disfrutan de lo mejor del cine en su hogar, para aquellos que, por un motivo u otro, no pudieron asistir al estreno en cines y, obviamente, para revivir esta aventura si amaste la cinta.

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¿Cuándo se estrena ‘Toy Story 5’ en Disney+?

Marca la fecha en tu calendario. Las cuentas oficiales de Pixar y Disney+ revelaron que la cinta llegará el 23 de septiembre de 2026. Esto significa que, si ya estás suscrito a la plataforma de streaming, podrás buscar la película directamente en la plataforma a partir de esa fecha.

The toys have a new home...on @disneyplus#ToyStory5 is streaming on Disney+ September 23rd pic.twitter.com/0Fjopz225a — Pixar (@Pixar) August 27, 2026

¿De qué trata ‘Toy Story 5’?

La quinta entrega de la franquicia trae de vuelta a los personajes que nos han enamorado desde el comienzo a una aventura completamente diferente a lo que ya conocíamos. Ahora, ellos se enfrentarán a la tecnología y la forma en la que ocupa a los niños en su día a día.

De acuerdo con la sinopsis oficial, llega a la vida de Boonie una tableta electrónica que le roba por completo la atención, lo que provoca que la niña deje de lado a sus juguetes. Woody, Buzz y sus amigos deberán encontrar la manera de recuperarla.

¿Vale la pena ver Toy Story 5 en Disney+?

En su estreno en cines fue un gran éxito tanto con el público como con la crítica. De hecho, en Rotten Tomatoes, Toy Story 5 tiene una calificación del 93 % de la crítica con 322 reseñas, mientras que con el público se mantiene en el 94 % con más de 10 mil calificaciones. No lo pienses más, esta es la prueba de que tienes que disfrutar de Toy Story 5. .