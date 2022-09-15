Canelo vs Golovkin: ¿Cuánto ganará el boxeador mexicano por esta pelea?

Se viene una nueva presentación de uno de los mejores pugilistas que hemos tenido en nuestra historia. Como cada aparición hay unos cuantos billetes de por medio y de cara a Canelo vs Golovkin vale preguntarse cuánto ganará el boxeador mexicano por esta pelea.

Te puede interesar: Este es el outfit millonario con el que Canelo Álvarez llegó a Las Vegas

Saúl Álvarez se enfrentará por tercera vez al kazajo luego de haber cosechado una victoria y un empate a lo largo de las contiendas previas.

El oriundo de Guadalajara disputará su 62 combate que hasta ahora ha tenido un andar impresionante con 57 victorias, 2 empates y apenas 2 derrotas.

Para esta ocasión buscará tener su revancha de la caída que sucedió con Dmitry Bivol que lo llevó a un lugar al que no está para nada acostumbrado, pero del que sin dudas sabrá recomponerse a partir de la jerarquía que lo distingue.

A lo largo de su carrera Canelo ha ido acumulando una enorme cantidad de ingresos tanto por su andar como boxeador como por los negocios que ha hecho fuera del ring.

A partir de su andar exitoso se ha convertido en un pugilista requerido por distintos promotores y producto de esto recibe grandes cantidades de dinero ante cada combate.

¿Cuánto ganará el boxeador mexicano por su pelea con Golovkin? Canelo obtendrá 42.500.000 dólares por esta pelea, algo que estaba previamente acordado con Matchroom, la compañía que está a cargo de la organización de este combate.



Vale resaltar que esos ingresos los obtendrá sin importar el resultado ya sea gane, empate o pierda ante el kazajo.



Hay que destacar que Saúl Álvarez suele recibir cuantiosas sumas monetarias por cada aparición en el ring.



Para sus combates previos ante Golovkin recibió 40 y 30 millones de dólares por la primer y segunda pelea que protagonizó junto al oriundo de Kazajstán.

También te puede interesar: VIDEO: Canelo Álvarez pierde dos kilos de sudor en entrenamiento

Es posible pensar que las ganancias seguirán aumentando si tenemos en cuenta que con 32 años aún puede seguir construyendo una carrera en el boxeo.