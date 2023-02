Artistas que decidieron rechazar el Medio Tiempo del Super Bowl.

Uno podría creer que cualquiera querría estar en un evento tan importante como lo es el Medio Tiempo del Super Bowl, pero estamos muy equivocados, porque existen muuuuchos cantantes que han decidido no participar ni tener nada que ver con la NFL, ¡entérate aquí por qué!

Outkast

Este dúo fundado en Atlanta, Georgia, fue invitado para participar en el Super Bowl XXXVIII, sin embargo, ellos decidieron declinar la oportunidad porque la organización le pedía acortar todas sus canciones, algo que, si lo piensas, si no las cortan terminarían cantando dos o tres canciones durante todo el Medio Tiempo.

Adele

¿Te imaginas a esta cantante durante el Medio Tiempo? Si dijiste que sí, de seguro eres un gran fanático, pero si dijiste que no probablemente sea por la misma razón que Adele ha rechazado participar múltiples veces. En 2017 le hicieron una oferta pero ella dijo que no sin pensarlo, porque considera que su música no es para nada adecuada para el Medio Tiempo.

P!nk

Muchos sabemos que P!nk siempre cumple con las expectativas, digo, ¿has visto algunos de sus shows? Ella parece hasta poder volar con tal de entregar un espectáculo de calidad, sin embargo, ha declinado participar en el Medio Tiempo varias veces, y rumores sobre esto hay muchos, unos dicen que es porque nunca logran ponerse de acuerdo con la producción, otros dicen que por temas políticos e ideológicos, y otros porque simplemente la cantante no está interesada en formar parte de la NFL. Podrá tener muchos motivos pero no cabe duda que ella sería una gran host del Medio Tiempo.

Jay-Z

Contrario a Beyoncé, quien ha participado múltiples veces en el show de Medio Tiempo, su esposo ha sido propuesto para participar en este magno evento, sin embargo, corre el rumor de que le pusieron una condición: tener de invitados a Kanye West y a Rihanna, algo que él habría rechazado, pero se cree que en realidad, al igual que P!nk, no tiene ningún interés en formar parte del show de la NFL.

Kanye West, “Ye”

El famoso rapero Ye, que ha dado mucho de qué hablar no sólo por su música sino también por todo lo que pasó con su relación con Kim Kardashian, fue invitado para participar en el Medio Tiempo del Super Bowl XLVIII pero al final la oferta que le hicieron no le convenció, pues el artista exigía demasiados recursos para que su presentación se hiciera realidad.

Taylor Swift

Lo creas o no, los organizadores del Medio Tiempo tenían planeado que para el Super Bowl LVII estuviera presente la galardonada cantante Taylor Swift, pero ella decidió declinar la oferta con esperanza de que ésta siguiera en pie después de que termine de re grabar todos su repertorio de canciones, pues recordemos que ella perdió los derechos de sus seis primeros discos y le gustaría tener la oportunidad de cantar todo lo que ella ha compuesto, ¿será que para el 2024 la veamos en la final de la NFL?

Nicki Minaj

Si bien, muchos creen que esta rapera en solitario no podría mantener por sí sola todo el evento del Medio Tiempo, le ofrecieron participar en el Super Bowl LIII pero la artista tuvo que rechazar la oferta, no por temas políticos ni nada al respecto, sino porque tenía una agenda muy apretada y llegaron a proponerle la oportunidad demasiado tarde.

Cardi B

Al igual que Nicki Minaj, Cardi fue propuesta para estar en el Super Bowl LIII pero ella sí rechazó la participación como protesta contra los polémicos temas que envolvían a la NFL en aquellos años.

Claramente hay muchos más artistas que han rechazado en diferentes ocasiones ser partícipes de tan importante evento pero que, por una cosa o por otra, al final terminaron aceptando asistir, tal es el caso de Eminem, Usher y la mismísima Rihanna, quien anunció su regreso con una imagen que probablemente pase a la historia como una que rompió el internet cuando se publicó.

Así que este domingo 12 de febrero no te pierdas un Super Bowl y un Medio Tiempo #FueraDeEsteMundo