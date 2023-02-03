Estos son los mejores memes que ha dado el Super Bowl.

La final de la NFL ha sido uno de los eventos más esperados cada año, no sólo por los aficionados al futbol americano, sino también por los seguidores de la música que siempre están pendientes de quién o quiénes serán las estrellas que galardonarán el show del Medio Tiempo.

Desde The Weeknd hasta Shakira o JLo, todos han dado espectacúlos bastante memorables, tanto por su escenografía como por su música o los artistas que invitan, pero definitivamente lo que todos tienen en común es que siempre, en algún momento de su presentación, hacen la cara o el gesto perfecto para que el internet haga sus mejores memes.

Obviamente tengo que iniciar por el medio tiempo del año pasado, uno que le gustó a muchos pero que otros tantos quedaron con un mal sabor de boca, sin embargo, todos estamos de acuerdo que los memes a más de uno le sacó una buena carcajada, ¿a poco no?

La verdad es algo que todos nos preguntamos, ¿cómo le habrá hecho 50 Cent para salir colgado del techo y ponerse a cantar? ¿habrá estado ahí todo el rato? ¿o en qué momento lo prepararon para que hiciera eso? Teorías hay muchas y memes hay todavía más.

Y obvio todos los artistas nos hicieron sentir un flow tremendo, muchos recordando años anteriores en donde Eminem, Dr. Dre y Snoop Dogg eran bastante sonados.

Psssttt, ¿quieres saber qué canciones podría cantar Rihanna en el Super Bowl LVII? Da click aquí.

Y claramente nuestro querido Snoop traía un outfit muuuuy llamativo, tanto, que la gente no lo dejó pasar y rápidamente salieron las comparaciones.

Mary J. Blige no se quedó atrás, su actuación fue perfecta y las canciones que eligió cantar levantaron a más de uno de su asiento, pero sabemos que el internet no perdona.

¿No sabes dónde ver el Super Bowl LVII? ¡Esta info es para ti!

¿Cómo olvidar el épico Medio Tiempo en donde aparecieron dos leyendas latinas? Shakira y JLo, acompañadas de Bad Bunny y J Balvin, hicieron temblar el estadio del Super Bowl LIV.

Y algo que llamó mucho la atención fue que nunca dejaron de bailar por toooodooo el escenario, algo que a muchos nos dio bastante envidia, qué buena condición física, ¿no?

Shakira y Jlo bailando a sus 43 y 50 años haciendo piruetas.....VS........Yo a mis 29 subiendo las escaleras de casa. pic.twitter.com/7CLAbFYFsp — Carmen San Diego (@inarueketi) February 3, 2020

Y nada mejor que el multiverso de los shows de medio tiempo, algo que claramente solo sucede en los memes.

Y hablando de The Weeknd, a muchas personas no les gustó su performance durante el Medio Tiempo, otras tantas quedaron bastante satisfechas con lo que vieron en pantalla, pero hubo quienes estaban esperando la ola de memes en redes sociales para reírse un buen rato.

Y al parecer hubo muchos identificados con todo lo que hacía este reconocido artista.

#SuperBowl #mediotiempo

Cuando tengo clases en linea y dejé la cámara prendida. pic.twitter.com/qIjgQ6r3m6 — Iban Arzid (@IbanArzid) February 8, 2021

Una de las cantantes más queridas también fue víctima de los memes de internet, tal es el caso de Katy Perry, quien llegó al campo de futbol americano encima de un imponente tigre pero que, sin embargo, eso no la libró de ser objeto de risa, por lo menos un ratito.

Y uno de los momentos memeables más recordaros de los últimos años es el de este niño que, mientras estaba junto a él el aclamado y afamado Justin Timberlake, decidió tomarse una foto y después volver a su celular, sin interesarle mucho lo que estaba sucediendo en el escenario.

¿Cuáles son los memes que tú has guardado y que te han sacado más de una carcajada de los shows de Medio Tiempo anteriores? ¿Estás esperando a Rihanna para ver si ella también va a tener algo memeable? Sea cual sea tu respuesta, este 12 de febrero no te puedes perder el Super Bowl LVII porque estará #FueraDeEsteMundo, a las 5:00 p.m. solo por Azteca 7.