Estas son las posibles canciones de Rihanna en el Super Bowl LVII.

Riri, ¿dónde has estado? era algo que nos preguntábamos desde que esta gran artista originaria de Barbados dejó de hacer música a partir del 2016, ¿quién podría decirlo? pasamos 7 años sin escuchar nada nuevo de la famosa cantante Rihanna, una artista que llegó a revolucionar la industria de la música pop.

En el estudio nos acompaña Inés Sainz y Enrique Garay – Listos para el Super BOWL LVI

A más de uno se nos cayó la mandíbula al piso cuando el 25 de septiembre del 2022 subió una foto a su Instagram, sosteniendo el famoso ovoide utilizado en el futbol americano, anunciando de forma épica su regreso a la música en el medio tiempo del Super Bowl 2023, algo que rompió por completo las redes sociales, donde fans, actores y otros tantos artistas celebraron el anuncio de nuestra querida Riri.

¡Ey! Rihanna merecía estar en el Medio Tiempo, aquí te cuento por qué.

En ese entonces veíamos el Super Bowl LVII como algo bastante lejano, pero el tiempo pasó rápido y estamos bastante cerca para ver tan ansiado regreso, sobre todo ahora que ya sabemos que las Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs son los equipos que estarán enfrentándose este 12 de febrero para coronarse como el campeón de temporada de la NFL.

¿Cuáles son las canciones que podría cantar Rihanna en el Super Bowl LVII?

¡Pero hay que admitirlo! Una parte de las personas ven el Super Bowl para ver el partido, otros para ver el medio tiempo y otros para disfrutar de todo el combo, y ahora conel nombre de Rihanna asegurado, muchos estamos empezando a hacer nuestra playlist ideal para el show.

Y después de muchas sospechas, estos son los títulos que muchos esperamos que cante, aunque hay que tener en cuenta que el medio tiempo dura alrededor de 16 minutos entonces es muy probable que muchas de estas canciones sean recortadas o tal vez no aparezcan.

Pon de Replay

Umbrella

Don't Stop The Music

Disturbia

Only Girl (In The World)

We Found Love

Where Have You Been

Diamonds

Stay

Love On The Brain

Y como plus: Lift Me Up y Can't Remember To Forget You

¿Habrá invitados en el Show de Medio Tiempo?

Mucho se ha rumoreado acerca de quiénes podrían estar acompañando a Rihanna en el escenario, algo que le preguntaron a la cantante hace algunas semanas y declaró que prácticamente cualquier artista que haya colaborado con ella en años anteriores podría estar presente.

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Entre esas posibilidades se rumorean nombres como: A$AP Rocky, Drake, Britney Spears, Calvin Harris, Jay-Z, Shakira, Kendrick Lamar, Nicki Minaj y hasta se ha mencionado a David Bisbal. El único artista que está totalmente confirmado por la NFL es DJ Snake, quien estará junto a Rihanna encendiendo el estadio de Arizona.

Así que ve pensando en una buena botanita porque el domingo 12 de febrero será un día #FueraDeEsteMundo con el Super Bowl LVII, a las 5:00 p.m. por el canal correcto: Azteca 7.