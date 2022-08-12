¿Cara de Papa fue sustituido por Woody? Teoría revela su origen.

Hablar de Toy Story es siempre una idea tan atractiva como interesante. Ahora bien, que hayan versiones de distinto tipo referidas a sus personajes se torna en algo más que llamativo. Y en este caso tenemos que mencionar una teoría que revelaría el origen que Cara de Papa fue sustituido por Woody.

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Desde su primera emisión esta película se ha convertido en un clásico y ha mantenido un nivel de popularidad considerable entre distintas generaciones que terminaron desarrollando mucha simpatía y hasta pertenencia tanto con la historia como con sus personajes que han sido una gran identificación para muchas personas a lo largo del mundo.

Pasan los años y los comentarios persisten y en este caso nos convoca una interesante teoría.

¿Cuál es la teoría que revela el origen de que Cara de Papa fue sustituido por Woody? Luis Velody compartió en su cuenta de TikTok un video donde da rienda suelta a su suposición argumentando que el personaje más malhumorado de la saga fue el primer juguete de Andy. Ahora bien, lo que sucede es que Cara de Papa es un objeto ideal para personas pequeñas, pero no para menores que estén transitando su adolescencia.



A partir de este punto Velody afirma que Cara de Papa odia a Woody ya que él mismo pasó a ser el preferido por Andy cuando creció. Continuando con su teoría, el creador de contenido afirma que Cara de Papa acusa al famoso Woody de ser un asesino de juguetes e incluso está contento cuando desaparece.



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Ahora bien, al momento de finalizar su teoría Luis Velody dice que Woody con el correr del tiempo continuó con el ciclo, si así lo podemos llamar, ya que pasó a tener envidia de Buzz que se transformó en el nuevo preferido y lo dejó relegado en las consideraciones.