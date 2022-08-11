Dragon Ball Z: estas son las cosas que no sabías de Goku.

La serie ha cautivado a distintas generaciones y mantiene un estatus casi icónico a partir de lo que ha generado en sus muchos espectadores a lo largo del mundo. Sin duda alguna es una de las producciones animadas más exitosas de la historia y desde ahí vale la pena comentar las cosas que no sabías de Goku.

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El protagonista de Dragon Ball Z tiene una historia diferente en comparación a otros ya que varios tienen el origen de su nombre en elementos normales.

Por poner un ejemplo, todos los saiyans tienen el nombre de verduras en inglés, mientras que la familia de Bulma tiene su origen en los diferentes tipos de ropa interior. Y esto no se limita solo a los protagonistas, ya que Freezer y todos los miembros de su raza provienen de derivados del frío, por ejemplo. Ahora bien, por lo visto la estrella del show es la excepción al caso.

¿Cuáles son las cosas que no sabías de Goku? Son Goku aparenta ser la excepción. Aunque el nombre con el que conocen al personaje sus compatriotas saiyans es el de Kakarot, que como él todos ellos provienen de verduras (Kakarot deriva de Carrot – zanahoria en inglés), el nombre tiene un origen más antiguo.



El personaje está basado en el de Sun Wukong, que significa «Rey Mono» en español. El apellido de Goku, Son (孫), significa nieto.



En Viaje al Oeste, el sabio eligió este apellido para el Rey Mono porque el carácter de nieto se parece al carácter de mono (猻). Así que, en conjunto, el nombre significa “nieto consciente del vacío”, pero insinúa “mono consciente del vacío”.



Esto es especialmente significativo debido al camino actual de Goku para alcanzar niveles superiores de Ultra Instinto.

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En el capítulo 63 de Dragon Ball Super, el ángel en prácticas Merus sacrifica su vida para sellar la técnica de copia del

poder de Moro. Su muerte es, en última instancia, el desencadenante de la ascensión de Goku al Ultra Instinto Dominado una vez más, no por el dolor o la ira abrumadores, sino porque ha aprendido a dominar esos sentimientos y a eliminarlos. El Ultra Instinto de Goku es la forma en que se ha hecho consciente del vacío.