¿Pixar prepara la secuela de Up: Una Aventura de Altura?

Hay que admitir que una de las películas con las que más hemos llorado ha sido "Up: Una Aventura de Altura", en la cual podemos ver a un pequeño niño explorador convertirse en el mejor amigo de un anciano que ha pasado mucho tiempo de su vida solo y amargado.

Pero no es solo esa amistad que surge en la película lo que nos hizo conmovernos hasta las lágrimas, pues la historia de amor entre Carl y Ellie destrozó miles y miles de corazones de todas las personas que vimos esta película.

Y algo en lo que todos podemos concordar es en que queremos saber más sobre esa historia, ¿no? Sobre todo saber ¿qué fue lo que sucedió con Carl después de toooodo lo que vivió con Russell?, ¿ellos se siguieron frecuentando?, ¿qué pasó con Dug?

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Pues después de tanta espera, Pixar por fin trae consigo un proyecto que podría despejar todas nuestras dudas, ya que hace poco se anunció que la secuela de "Up: Una Aventura de Altura" llegará pronto a los cines, ya que presentaran el cortometraje "A Carl’s Date".

Este cortometraje se presentará desde la divertida perspectiva de Dug, ese lomito que se quedó junto al cascarrabias de Carl Fredricksen, quien, después de haberse quedado solo tras la partida de su querida esposa, aceptará a regañadientes ir a una cita con una amiga.

Claramente, los tiempos han cambiado, y Carl no sabe muy bien cómo manejarse en esa romántica reunión, pero es ahí cuando Dug entrará para darle a su dueño un poco de tranquilidad entre tantos nervios que el anciano está sintiendo, y le ofrecerá unos buenos consejos como el buen perro hablador que es.

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La historia muuuuy probablemente logrará conmovernos exactamente igual que la famosa película, sobre todo cuando sepas que Ed Asner, el actor que da voz a Carl en su idioma original, tuvo la oportunidad de participar en este proyecto poco antes de fallecer.

"A Carl's Date" se estrenará en junio, pues la nueva película de Pixar será la justificación perfecta para mostrar en la pantalla grande la historia de un viejo cascarrabias con el corazón más grande del mundo.