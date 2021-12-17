5 cortos de Pixar que te dejarán con el corazón roto.

Pixar suele ser muy famoso por sus grandes producciones, pero en realidad el estudio de animación de Disney también tiene gran fama como productor de cortometrajes, por ello te presentamos 5 de ellos que te dejarán con el corazón roto.

La madriguera

Una conejita busca construir la madriguera de sus sueños y comienza a cavar, aunque en realidad no tiene ni idea de lo que hace. Como le da pena pedir ayuda, la conejita hace el trabajo sola y continuó a pesar de sus errores.

The Blue Umbrella

Las calles se llenan de sombrillas para proteger a las personas de las tormentas y dos de esos paraguas se enamoran a primera vista y es ahí cuando comienza una aventura que los unirá para toda la vida.

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Bao

Enseña los peligros del apego excesivo, ya que una chica descubre que uno de sus bollos de carne cobra vida, entonces lo cría. El pan pasa por la niñez, la adolescencia y la edad adulta, en donde todo se complica.

Presto

Solo tiene el propósito es hacerte reír, pues trata acerca de la batalla mágica entre un orgulloso mago y quien se supone debería estar a su servicio, un gran conejo blanco.

Piper

Trata de un pajarito de la costa, quien por primera vez su nido en busca de comida. El problema es que su alimento está enterrado en la arena, y las temibles olas amenazan con hacerle la vida imposible, se las ve difícilesen su nueva vida solo.

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