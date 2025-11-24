Chainsaw Man, Demon Slayer ¿y qué otras? Estas son las películas de ANIME que podrían llegar a los Oscars 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se está preparando para anunciar a las películas que estarán nominadas para los Oscars 2026, y ahora ya tenemos una lista (algo) reducida de los largometrajes animados que podrían quedar en la terna de Mejor Película Animada, y sí, todo apunta a que el anime será el rey y señor de la edición 98 de los premios más grandes al cine.

Las 6 películas de anime que podrían llevarse el Oscar

Desde las más sonadas como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito, o Chainsaw Man Reze Arc, el anime está haciendo temblar a VARIOS estudios de animación en taquilla, y ahora con su muy probable entrada a los Oscars, será muy difícil predecir si estudios como Pixar lograrán ganar la competencia.

Aquí te presentamos las 6 películas de anime que podrían entrar a los Oscars 2026:

ChaO

Dirigida por Yasuhiro Aoki "ChaO" nos presenta un universo en donde los humanos y las sirenas conviven en un mundo en común, ahí conocemos a Stefan, quien se dedica a la construcción naval pero que su vida está a punto de cambiar, pues le llega la propuesta de convertirse en el esposo de la princesa del reino de las sirenas: ChaO.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito

Haruo Sotozaki nos entrega la batalla final entre el Cuerpo de Exterminadores de Demonios y Muzan Kibutsuji, el líder de los demonios, en su fortaleza: el Castillo Infinito, un espacio casi laberíntico en donde seguiremos a Tanjiro en la conclusión del arco principal de Demon Slayer, uno si no es que "el" anime más exitoso del momento.

Scarlet

Escrita y dirigida por Mamoru Hosoda, Scarlet, una princesa guerrera quien no logró vengar la muerte de su padre y quien despierta en la Tierra de los Muertos. En este lugar Scarlet se enfrentará a lo desconocido, en un espacio lleno de locura, y si no logra su venganza dejará de existir para siempre.

Chainsaw Man: Arco de Reze

En la película de Chainsaw Man seguimos el arco argumental del primer anime, y el eje central de la historia es Reze, una joven en apariencia inocente quien se enamora de Denji y a quien le ofrece una vida normal. Sin embargo, Reze resulta ser una asesina enviada para robarle a Denji su corazón de motosierra. Esta entrega nos presenta la dualidad de lo que Denji desea, entre una vida normal y aceptar su existencia como Chainsaw Man.

Colorful Stage! la película: Miku no puede cantar

Este largometraje animado se centra en Ichika Hoshino, una joven música que se encuentra con Hatsune Miku, quien no puede cantar por más que lo intente. Con esta premisa Hoshino decide ayudar a Miku, y se adentran en un viaje para que Miku recupere su voz gracias a la conexión con otras personas, explorando las emociones a través de la música.

100 Meters

100 Meters sigue a Togashi, un joven que nació para correr, destacándose como un excelente atleta. Desde niño notaron que tenía un talento innato para ganar carreras, pero un día conoce a Komiya, un estudiante de intercambio que tiene poca habilidad para correr pero le sobra la determinación, por lo que Togashi decide enseñarle lo que sabe. Tiempo después se reencuentran ahora como competidores, y Komiya tiene solo algo en mente: vencerlo.

¿Cuándo serán las nominaciones a los Oscars 2026?

Los nominados a los Oscars 2026 se darán a conocer el jueves 22 de enero del 2026, en una ceremonia que casi siempre se lleva a cabo aproximadamente a las 7:00 a.m. hora centro de México.