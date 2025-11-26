Si te gusta ‘Stranger Things’, estas son las 7 series y películas parecidas que seguro te encantarán igual

“Stranger Things” vuelve con su temporada 5 y el mundo entero quiere saber cómo acabará esta historia que marcó a una generación. Pero esta serie no nació de la nada: está llena de guiños a Spielberg, Stephen King, J.J. Abrams y otras mentes que también crearon monstruos inolvidables.

Si te encanta ese mix de nostalgia ochentera, amistad, misterio y criaturas que desafían toda lógica, hay otras series y películas que también te van a atrapar.

Series y películas parecidas a Stranger Things

La esencia es simple: un grupo de adolescentes comunes que, de un día para otro, chocan con algo que jamás debió existir. Una criatura de otro lugar, un secreto militar, un experimento fallido… ese tipo de historias que empiezan como un juego y terminan en una batalla contra lo imposible.

Y sí, hay varias producciones que cumplen con ese espíritu y te harán sentir el mismo cosquilleo que Hawkins provocó desde el primer capítulo.

Dark: Es una serie de misterio de solo 3 temporadas que cuenta la compleja historia de viajes en el tiempo, secretos familiares entrelazados y desapariciones a través de una misteriosa energía. Se puede ver en Netflix.

The Umbrella Academy: Es un grupo de hermanos con poderes especiales que se ven amenazados por extrañas criaturas. Es como “Stranger Things”, pero como si fueran superhéroes. Se puede ver en Netflix.

The Umbrella Academy It: Bienvenidos a Derry: Esta serie, spin-off de la película ‘IT’, está actualmente en transmisión por HBO Max y cuenta los sucesos anteriores a la película, en donde varios grupos de niños se encuentran con el ente que los atormenta con sus pesadillas más perturbadoras.

Super 8: Esta es una película que pocos conocen. Se trata de un extraterrestre que está atrapado en una base militar y que, para mala suerte de los protagonistas adolescentes, se ven involucrados en un accidente que revelará secretos que no deberían de haber visto.

E.T., el extraterrestre: Tienen una misma esencia con niños como protagonistas. Aquí, los jóvenes intentan ayudar a la criatura extraterrestre a escapar de las fuerzas militares, volviéndose una historia emotiva y llena de emociones. Se puede ver en Netflix.

The Irregulars: También son un grupo de jóvenes enfrentándose a fuerzas sobrenaturales en Londres con tono oscuro, misterio y aventura.

Cuenta conmigo: Esta película, basada en un libro “The Body” de Stephen King, cuenta la historia de un grupo de amigos que emprenden una travesía por el bosque, en donde encuentran un cadaver de un niño desaparecido. Aunque no hay monstruos ni poderes, tiene una esencia sobe la amistad muy similar. Se puede ver en streaming.



