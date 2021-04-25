Oscar 2021: Cosas que ocurren por primera vez en la historia.

La entrega 93 de los premios Oscar será algo excepcional, histórico, y totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, y no sólo por el estricto protocolo que se determinó para celebrar la gala de manera presencial, sino también por lo que ocurre en torno a las nominaciones.

¿Todavía no tienes plan para este domingo? Ve preparando tu sala, las palomitas, y reúne a tu familia, porque lo que ocurrirá frente a tus ojos este 25 de abril a las 6:00 p.m. por la pantalla de Azteca 7.

Aquí te dejamos un recuento de las cosas que ocurren por primerísima vez en la historia de la entrega de los premios Oscar, y aquellas peculiaridades que no podemos ignorar en esta gran fiesta dedicada a lo mejor de Hollywood.

La premiación nunca se había hecho en el mes de abril. (así que, avisale a tu familia y amigos, para que no se les vaya a pasar la fecha y hora de este pachangón).



La gala es presencial, y evitará los discursos remotos como han hecho otras premiaciones.

La transmisión de la ceremonia de premiación tendrá formato cinematográfico (sí, de película) Si quieres saber más, te lo contamos TODO aquí. ¡Da clic y entérate!

Los invitados deben cumplir con un estricto protocolo de prevención de Covid, y deberán usar cubrebocas cuando estén fuera de cámaras. Estás a un clic de conocer los detalles.

Dos mujeres compiten por primera vez en la categoría de Mejor Dirección.

Habrá alfombra roja, pero no habrá invitados de la prensa.

Maria Bakalova, es la primera actriz búlgara que compite como Mejor Actriz de Reparto.

Pese a todos sus años de carrera en Hollywood, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen, aspiran a obtener una estatuilla dorada por primera ocasión. Cosas rarísimas se han visto en la entrega 93 y aquí tenemos los detalles puntuales.

Steven Yeun, es el primer asiático americano que compite en la terna de Mejor Actor, y Riz Adhmed es el primer musulman en esta categoría.

Chile llega por primera vez a la categoría de Mejor Documental, por Agente Topo.

Si gana Chadwick Boseman, sería este el tercer Oscar póstumo que entrega la Academia de Cinematografía.

Habrá dos escenarios alternos para que los nominados que no pudieron viajar a Estados Unidos, sean parte de este gran evento.

Los shows musicales no se harán dentro del Teatro Dolby. ¿Qué shows musicales podrás ver? ¡Te lo decimos!

Esto es sólo el comienzo, así que, no te pierdas las grandes sorpresas que habrá en la entrega 93 de los premios Oscar, este domingo 25 de abril a las 6 p.m. por Azteca 7.

