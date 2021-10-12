Se cae el mito del homenaje a Chespirito en Los Simpson.

Los Simpson se han caracterizado por sus épicos cameos a lo largo de 708 episodios y 33 temporadas, dejando claras sus referencias a otras series, películas y programas de televisión.

Sin embargo, existe un personaje que ha dado de qué hablar por su gran parecido con El Chapulín Colorado, personaje creado por Roberto Gómez Bolaños Chespirito.

Se trata de Bumblebee Man, mejor conocido como El Hombre Abejorro en la traducción hispana de la serie creada por Matt Groening.

Múltiples fanáticos pensaban que este personaje era un homenaje a Chespirito y a la cultura mexicana; sin embargo el mito está desmentido por el propio abejorro.

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Desmienten que El Hombre Abejorro es un homenaje a Chespirito

En la edición número 95 del cómic de Los Simpson se puede apreciar una viñeta donde el Hombre Abejorro hace una impresionante revelación.

“Esta es una historia graciosa. Lo curioso es que antes de obtener un papel en la televisión mexicana, yo no sabía ni una palabra en español. En realidad soy belga”, expresa el personaje dejando claro que es de Bélgica.

Tal parece que en Los Simpson no hay personajes nacidos en México; sin embargo los queridos dibujos amarillos se han encargado de honrar a la cultura mexicana en varias ocasiones.

Marge se ha mostrado como toda una aficionada a las pinturas de Frida Kahlo, pues en un episodio aparece con uniceja, ropa mexicana y un pincel en la mano emulando a la leyenda mexicana.

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