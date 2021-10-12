¿Por qué expulsaron a El abominable hombre de las nieves de Monsters Inc.?

El abominable hombre de las nieves es uno de los personajes más misteriosos y divertidos de la película Monsters Inc.

El monstruo blanco con apariencia espeluznante, en realidad es un tierno vendedor de helados de limón; sin embargo esconde un gran secreto que solo algunos fanáticos conocen.

El también conocido como Yeti fue desterrado de Monstropolis por una extraña razón que te contamos a continuación.

Este sujeto blanco aparece por primera vez en la escena de la nieve en el Himalaya, donde se encuentra a Sulley y Mike viviendo sus alocadas aventuras.

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¿Por qué el abominable hombre de las nieves no vive en Monstropolis?

El abominable hombre de las nieves fue desterrado por abrir correo ajeno cuando se encontraba trabajando en Monstruos S.A.

En Monsters at Work se revela que el personaje fue desterrado por descubrir los planes siniestros de Waternoose y Randall por medio del correo.

El abominable hombre de las nieves es desterrado al Himalaya, donde comienza una nueva vida preparando helados de limón.

La historia tiene un final feliz, ya que después Sulley se convierte en el dueño de la compañía y lo libera del exilio para tener una vida mucho más amigable con sus compañeros monstruos.

Y aunque es un personaje que tiene una corta aparición en la cinta animada, es uno de los más importantes por descubrir los secretos de Randall y Waternoose, quienes se convirtieron en los villanos más temidos de la cinta animada.

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