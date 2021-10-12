Esta es la historia que iba a contar Up: una aventura de altura.

Una película pasa por muchos procesos y cambios antes de llegar a la pantalla grande; entre ellas la cinta animada Up: una aventura de altura.

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Y es que en una entrevista que concedió hace tiempo Pete Docter, director de la película, reconoció que la historia de Up era muy diferente a lo que vimos finalmente.

Recordemos que la cinta narra la vida del pequeño y tímido Carl que se enamora de la aventurera Ellie; no obstante la idea original era contar la historia de dos princesas que viven en una ciudad flotante en un planeta alienígena.

De esa primera idea se quedó el concepto de escapar hacia otro lugar por medio del aire; a partir de ahí se desarrolló el personaje de Carl.

La historia tradicional

Recordemos que Carl era un niño tímido que soñaba con las aventuras de un famoso explorador; cuando conoce a Ellie y se enamoran, ambos llevan una alegre vida juntos.

Persiguen un sueño, poder hacer un viaje a Cataratas; sin embargo antes de que puedan hacerlo Ellie fallece. Carl se queda triste por la pérdida de su amada y por no haber podido hacer este anhelado viaje.

Carl aparece envejecido, viudo, solitario y gruñón; además quieren obligarlo a desalojar su casa.

Por ello, pone en marcha una fantástica idea que contempla atar su casa a muchos globos de helio; su descabellada idea tiene éxito, pero descubre que en su casa se encuentra Russell, un pequeño explorador.

Después de un vuelo con varios contratiempos, llegan a las anheladas Cataratas del Paraíso donde se encuentran con criaturas maravillosas; entre ellas un ave de gran tamaño y un perro que puede hablar gracias a su collar.

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