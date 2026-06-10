NO todo es Waka-Waka: 20 canciones de fútbol que NO pueden faltar en tu playlist del Mundial 2026
¡Estas son las canciones que no pueden faltar en tu playlist durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™!
Estamos a nada de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la emoción por este torneo de fútbol que llegará a cada rincón del planeta no puede generar más expectativas y ambiente de fiesta dentro de los mexicanos, que amamos este deporte donde la pelotita rueda.
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A través de los años hemos escuchado decenas de canciones que hablan sobre este ambiente, la festividad del torneo de fútbol más importante y la unión que llega a generar en todo el mundo, pero no todos vivimos el deporte de la misma manera, pues hay generaciones nuevas que crecieron con un Xbox o PlayStation armando retas o consagrándose en los “modo carrera” y hay quienes pasaron su niñez y juventud echando retas en la calle y parques.
Canciones que hablan sobre fútbol
Estas son las canciones que por años han marcado al fútbol y sus fanáticos con grandes ritmos que en seguida harán que te den ganas de ir a echar una reta:
- Toco y Me Voy - Bersuit
- Fut Callejero / Pura Diversión - La Maldita Vecindad
- La Marcha del Golazo Solitario - Los Fabulosos Cadillacs
- El Baile de la Gambeta - Bersuit
- Santa Maradona - Manu Chao
- El Pibe de Mi Barrio - Doctor Krápula
- El Himno Titular - Carolina Durante
- Estadio Azteca - Andrés Calamaro
- La Copa de la Vida - Ricky Martin
- World In Motion - New Order
Canciones de videojuegos de FIFA que nos recuerdan al fútbol
Sin hacer de lado a los videojuegos, estas canciones se quedaron en la historia al aparecer en el soundrack de títulos que nos acompañaron por horas:
- Song 2 - Blur
- The Nights - Avicii
- The Rockafeller Skank - Fatboy Slim
- Kids - MGMT
- Fa Fa Fa - Datarock
- It’s Only Us - Robbie Williams
- Machu Picchu - The Strokes
- Fools Gold - The Stone Roses
- Club Foot - Kasabian
- My Type - Saint Motel