NO todo es Waka-Waka: 20 canciones de fútbol que NO pueden faltar en tu playlist del Mundial 2026

Estamos a nada de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la emoción por este torneo de fútbol que llegará a cada rincón del planeta no puede generar más expectativas y ambiente de fiesta dentro de los mexicanos, que amamos este deporte donde la pelotita rueda.

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A través de los años hemos escuchado decenas de canciones que hablan sobre este ambiente, la festividad del torneo de fútbol más importante y la unión que llega a generar en todo el mundo, pero no todos vivimos el deporte de la misma manera, pues hay generaciones nuevas que crecieron con un Xbox o PlayStation armando retas o consagrándose en los “modo carrera” y hay quienes pasaron su niñez y juventud echando retas en la calle y parques.

Canciones que hablan sobre fútbol

Estas son las canciones que por años han marcado al fútbol y sus fanáticos con grandes ritmos que en seguida harán que te den ganas de ir a echar una reta:



Toco y Me Voy - Bersuit

Fut Callejero / Pura Diversión - La Maldita Vecindad

La Marcha del Golazo Solitario - Los Fabulosos Cadillacs



El Baile de la Gambeta - Bersuit

Santa Maradona - Manu Chao

El Pibe de Mi Barrio - Doctor Krápula



El Himno Titular - Carolina Durante

Estadio Azteca - Andrés Calamaro

La Copa de la Vida - Ricky Martin

World In Motion - New Order



Canciones de videojuegos de FIFA que nos recuerdan al fútbol

Sin hacer de lado a los videojuegos, estas canciones se quedaron en la historia al aparecer en el soundrack de títulos que nos acompañaron por horas:

