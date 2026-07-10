8 photocards para descargar e imprimir de Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana

Gilberto Mora, también conocido como Gil Morita, el jugador más joven de la Selección Mexicana, ha ganado muchos adeptos a partir de su popularidad dentro del futbol por su desempeño en los partidos de la justa veraniega 2026, y es que su agilidad dentro de la cancha es más que destacable. Ahora muchos que no consumían este deporte se han vuelto aficionados recios y para celebrar su etapa como fifas te dejamos una serie de 8 photocards descargables para que demuestres tu fanatismo por el recién graduado de preparatoria, Gil Mora.

Photocards de Gilberto Mora para imprimir

El carisma y la pasión por el futbol que ha demostrado tener Gilberto Mora le ha ganado muchos adeptos que ahora no quieren dudar ni un segundo en demostrar su apoyo por el jugador de apenas 17 años de edad. Su desempeño fue increíble mientras jugaba con la Selección Mexicana y su relación de mentor - aprendiz con Memo Ochoa ha destacado como una de las cosas más bonitas de este deporte tan famoso en México.

Estas photocards plasman a Gil Mora dentro de la cancha en su faceta de un jugador con ganas de aprender y seguir creciendo de manera profesional, y si te gustaron puedes descargarlas completamente gratis a través de esta liga, solo da click aquí y corre a tu lugar de impresiones de confianza para tenerlas en formato físico. Recuerda que las partes de las photocards que son solo fondos de color corresponden a la parte trasera de la foto del jugador.

¿Qué hará Gilberto Mora después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Gilberto Mora jugó un total de 4 partidos con la Selección Mexicana, pero después de haber quedado eliminados en octavos de final se espera que Gil Mora regrese a jugar con los Xolos en la Liga MX, sin embargo muchos rumores aseguran que equipos como el Liverpool o el Arsenal. Solo el tiempo dirá qué pasará con Morita, pero definitivamente su futuro promete.