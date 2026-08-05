¿Cuándo es el partido de América vs. San Diego FC? Fecha OFICIAL del juego de la Leagues Cup 2026

El jueves es el día en el que podrás disfrutar del partido de América vs. San Diego FC en la Leagues Cup, un torneo de Concacaf que enfrenta a los clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS). Este 6 de agosto de 2026 toca a los fanáticos del América disfrutar de un intenso enfrentamiento contra el equipo estadounidense de San Diego FC. El encuentro comenzará a las 8:00 de la tarde, tiempo del centro de México, y aquí te recomendamos poner mucha atención para que no te pierdas ni un solo detalle del partido de la Leagues Cup 2026.

¿Cuándo es América vs. San Diego FC?

El partido América vs. San Diego FC se llevará a cabo el jueves 6 de agosto de 2026 en el imponente Estadio Banorte de la Ciudad de México a las 8:00 de la noche. Recordemos que en este momento del torneo, los equipos se encuentran en fase de grupos, por lo que es muy importante tener un gran arranque en este partido. El América tiene el objetivo de ganar y sumar así sus primeros 3 puntos para convertirse en la máxima autoridad de su grupo.

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El América llega a este partido tratando de llenar las altas expectativas de los fanáticos, pues es considerado como el favorito de este encuentro. Además, tiene la ventaja de ser local y jugar en el imponente Estadio Banorte, una cancha que los jugadores conocen muy bien. Otra ventaja que podría tener el equipo mexicano es que el San Diego FC no se encuentra en su mejor momento, por lo que aparentemente todo está a favor de las Águilas. Eso sí, no hay que confiarse, pues en este deporte todo puede cambiar y sorprendernos de maneras inesperadas.