Desde Masha y el Oso: La gran aventura hasta El Final de la Calle Oak con Anne Hathaway. Esta es la lista completa de los estrenos en cines para agosto de 2026 en México

Este mes de agosto del 2026 llega con una cartelera completa y variada para todos los cinéfilos nacionales, desde aventuras épicas, comedias y grandes historias; aquí te contamos todo sobre los grandes estrenos que llegarán este mes a las salas de cines mexicanas.

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Cartelera completa de estrenos en salas de cine en México

La cartelera de agosto del 2026 llega con gustos para todos, desde El Día D: Bajo Presión, protagonizada por Brendan Fraser, El Final de la Calle Oak, con Ewan McGregor y Anne Hathaway, Masha y el Oso: La gran aventura hasta el regreso de Ridley Scott con La guerra de los últimos.

Cartelera completa estrenos en cines agosto 2026 México

6 de agosto



El Día D: Bajo Presión (Brendan Fraser)

Insaciable

ATEEZ: Light the Way in Cinemas (evento musical)

13 de agosto



El Final de la Calle Oak (Ewan McGregor y Anne Hathaway)

Exit 8

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma

Shrek 25 Aniversario (reestreno)

20 de agosto



La noche del demonio: Están entre nosotros

Masha y el Oso: La gran aventura

El gran viaje

Próximamente, durante agosto.

La guerra de los Últimos, dirigida por Ridley Scott, figura entre los estrenos destacados del mes en la cartelera mexicana. Es importante corroborar la disposición de cada proyección en cines seleccionados.

¿Qué ver en agosto en cines?

Ahora ya lo sabes: además de las cintas ya disponibles en cartelera, cada uno de estos estrenos o reestrenos representa una gran opción para disfrutar de grandes producciones, historias increíbles, sentimientos a flor de piel y aventuras épicas. No te pierdas, anda de la

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