Dos famosos actores de ‘La Momia’ regresan a la nueva película; descubre de quiénes se tratan

'La Momia' fue una gran trilogía que tuvo mucho éxito en su época, además de contar con importantes participaciones de actores como Brendan Fraser, Rachel Weisz, Arnold Vosloo y John Hannah, entre otros muchos actores. Aunque su última película salió en 2008, se acaba de confirmar que para el 2027 saldrá la continuación, trayendo a algunos artistas de su elenco original.

Sin embargo, recientemente se anunció el regreso de dos famosos actores para la nueva película, noticia que sorprendió a todos, en especial al tratarse de celebridades muy queridas.

¿Qué actores van a aparecer en "La Momia 4"?

En la nueva película de 'La Momia' contará con la participación de Brendan Fraser como Rick O´Connell, Rachel Weisz como Evelyn Carnahan y John Hannah como Jonathan Carnahan, participaciones muy esperadas, debido a que son actores que aparecieron en las primeras películas.

Recientemente, se anunció el regreso de dos famosos actores, quienes igualmente participaran en la cinta. Dentro de los nombres se destacan Oded Fehr quien interpretó a Ardeth Bay y Kevin J. Connor como Beni Gabor. Debido a las características del personaje, se sabe que van a reaparecer en la nueva aventura.

Se busca que en esta nueva historia regrese el humor y la esencia que se tenía en los primeros filmes, buscando revivir una exitosa franquicia. Dentro de las decisiones, se van a ignorar los eventos que pasaron en el filme de "La tumba del emperador Dragón" del 2008, un cambio importante para los seguidores de la historia cinematográfica.

¿Cuándo va a salir la Momia 4?

Ante la noticia de los dos famosos actores que van a reaparecer en "La Momia 4", muchos están ansiosos por poder ver el nuevo proyecto, en especial por el regreso de su cast original. El estreno de la cinta se tiene contemplado para el 15 de octubre del 2027, siendo estratégicamente colocada para Halloween; se desconoce si la fecha será a nivel mundial o solamente en Estados Unidos.

Si todavía no las has visto, no temas, las cintas están disponibles en Prime Video, logrando ver todas antes del estreno de la nueva película, además de ver a los dos famosos actores que aparecen en las primeras partes.