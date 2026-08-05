Demon Slayer vs. Spider-Man, el posible gran enfrentamiento en taquilla del 2027

Sí, seguimos en el 2026 pero a como pasa el tiempo, probablemente en un pestañeo estemos al pendiente de dos de los estrenos más esperados de toda la historia del cine animado, pues por un lado tendremos a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse con su tercera entrega y Demon Slayer: Infinity Castle Part II.

Lo que ha tenido a muchos fans a la expectativa es que ambas podrían llegar con semanas de diferencia a cines de todo el mundo el próximo año, por lo que el verano de 2027 podría ser uno de los más activos de los últimos años.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Después de varios retrasos que han puesto en duda el proyecto animado de Sony Pictures Animation, se espera que esta película que prepare para el final del arco de introducción de Miles Morales el 18 de junio de 2027, donde tendrá qué librar una batalla contra el destino y con la responsabilidad que implica ser Spider-Man.

¿Cuándo se estrena Demon Slayer: Infinity Castle Part II?

Por ahora la parte 2 de la película Demon Slayer: Infinity Castle no tiene una fecha de estreno exacta, aunque todo apunta a que podría llegar a salas de todo el mundo en julio del 2027 o incluso poco antes, pues esta parte del arco preparará la trilogía para que los fans tengan una historia memorable...

El anime de Demon Slayer vs. animación 3D de Spider-Verse, la pelea del año

Si bien, cada proyecto tiene sus distintivos, el proyecto de Spider-Verse ha visto grandes complicaciones debido a los recursos que ha ocupado esta historia tanto en guion como en animación, siendo que la primera película de esta historia se estrenó en el año 2018, lo cuál ha dejado mucho tiempo de paso; por otro lado, la primera parte del Castillo Infinito llegó apenas en 2025, lo que la ha hecho además de rentable, casi instantánea.

El contexto de cada producción es muy distinto, pues por un lado tendríamos la tercera parte de este arco de Miles Morales y por otro, estaríamos de cara a la segunda parte del Castillo Infinito, por lo que son proyectos concebidos de manera muy distinta, donde el anime ha lucido más solido tanto con sus fans como con nuevas audiencias.