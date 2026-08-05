Confirman la duración de la primera temporada de Harry Potter y emocionará a los fans de los libros

Ha salido a la luz otro dato importante de la nueva y muy esperada serie de Harry Potter. Así es, finalmente, HBO confirmó que la primera temporada tendrá una duración total de ocho horas, las cuales estarán distribuidas en ocho episodios de aproximadamente una hora cada uno. La historia busca adaptar por completo cada detalle del libro de Harry Potter y la piedra filosofal, convirtiéndose así en la versión más extensa que se ha realizado. Es por eso que esta emociona tanto a los fans, ya que se ha dicho en repetidas ocasiones que se incluirán escenas, personajes y subtramas que quedaron fuera de la película estrenada en 2001.

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¿Cuánto durará la primera temporada de Harry Potter?

La primera temporada de la serie tendrá una duración aproximada de ocho horas. Dicho de otra forma, estamos ante un producto audiovisual que triplica el tiempo que ocupó la película de Harry Potter y la piedra filosofal para contarnos la primera aventura del mago más famoso del mundo.

Desde hace mucho tiempo se viene informando que este formato permitirá desarrollar con mayor profundidad la llegada de Harry a Hogwarts, sus clases, la relación con otros estudiantes y muchos momentos que tuvieron que ser eliminados de la versión cinematográfica.

¿Qué escenas podrían regresar en la serie?

Los fanáticos están emocionados porque, gracias a esta revelación, podemos esperar ver a personajes como Peeves, el travieso poltergeist que nunca apareció en las películas, además del famoso enigma de las pociones, una de las pruebas que enfrentan Harry, Ron y Hermione para llegar a la Piedra Filosofal y que fue eliminada de la adaptación cinematográfica.

¿Estás listo para ver la nueva serie de Harry Potter?