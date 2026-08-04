KPop Demon Hunters tendrá un espectacular libro de arte con más de 500 ilustraciones inéditas: ¿se venderá en México?

El universo de KPop Demon Hunters sigue creciendo y está a punto de llegar en forma de libro a las manos de los fanáticos de la cinta con el lanzamiento de The Art of KPop Demon Hunters: Platinum Edition, un libro de arte de lujo que permitirá conocer cómo se creó una de las películas animadas más exitosas de los últimos años. Lo mejor de todo es que esta edición estará a la venta el próximo 8 de septiembre e incluirá 144 páginas con más de 500 ilustraciones, bocetos y diseños conceptuales que muestran la evolución de los personajes, escenarios y criaturas de la historia.

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¿Qué incluirá el libro de arte de KPop Demon Hunters?

En este libro se recopila una extensa colección de material nunca antes visto de la cinta. Si eres fan de hueso colorado, aquí podrás disfrutar de muchos aspectos de cada uno de los personajes: diseños preliminares, ilustraciones finales, escenas que no salieron en el filme y el proceso creativo detrás de la obra maestra que fue el colorido universo de Huntr/x y los Saja Boys.

|Netflix/Random House Worlds

Una edición de colección para los fans

Otra cosa que hace muy atractivo este libro de arte es que no solo lo que está en su interior vale oro. También contará con un acabado especial en los bordes de sus páginas mediante un efecto holográfico inspirado en el Honmoon lo cual la hace una bonita pieza para decorar tu biblioteca.

¿Cuándo llega a México el The Art of KPop Demon Hunters: Platinum Edition?

Desafortunadamente, en México no se ha confirmado la venta del libro en físico. Si lo quieres adquirir, será en inglés y en digital, algo que no permitirá a los fans mexicanos disfrutar al máximo del producto. El precio del libro en digital ronda entre los $270 pesos y los $320 pesos mexicanos. Se espera que muy pronto se tengan noticias de una edición en física y en español para los fans en México y el resto de Latinoamérica.