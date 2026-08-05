Regresa Insidious con Insidious: Out of the Further; esto revela el aterrador primer tráiler

Muchos pensaron que Insidious: La puerta roja marcaría el final de la querida saga de horror, pero no. Ahora estamos más seguros que nunca de que el miedo continúa, pues Blumhouse sorprendió al anunciar una nueva película: Insidious: Out of the Further (La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros). Lo mejor es que estamos a unos días del estreno en cines, pues llega el 21 de agosto de 2026, y la gente ya tiene claro que el universo creado por James Wan aún tiene muchas pesadillas por explorar. Cabe mencionar que la historia de la familia Lambert queda atrás para presentar personajes completamente nuevos enfrentándose a un mal que amenaza con romper la barrera entre el mundo de los vivos y el Más Allá.

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¿De qué trata Insidious: Out of the Further?

La película presenta a una nueva familia que comienza a experimentar extraños fenómenos paranormales en un tranquilo vecindario. En esta ocasión, el peligro va mucho más allá de una simple casa embrujada. La sinopsis oficial revela que veremos a tres entidades malignas que logran infiltrarse en el mundo real, obligando a los protagonistas a adentrarse nuevamente en El Más Allá (The Further) para descubrir una aterradora verdad.

The new trailer for ‘INSIDIOUS: OUT OF THE FURTHER’ has been released.



In theaters on August 21. pic.twitter.com/71cFTqh3Bq — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 5, 2026

¿Quiénes forman parte del reparto?

Esta nueva historia está protagonizada por Amelia Eve, conocida por su trabajo en producciones de terror, y Brandon Perea. Pero no todo son nuevos rostros, pues Lin Shaye volverá a interpretar a Elise Rainier, la médium que se convirtió en uno de los personajes más queridos de toda la franquicia.

¿Quién dirige la nueva película de Insidious?

La buena noticia es que el nombre de James Wan permanece en los créditos de la saga. Sin embargo, en esta ocasión la dirección quedó en las manos de Jacob Chase. El objetivo es ofrecer una historia fresca que permita abrir un nuevo capítulo dentro del universo de Insidious manteniendo lo que todos los fans aman de la saga de terror sobrenatural.

¿Cuándo se estrena La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros?

La película llegará a los cines el 21 de agosto de 2026.