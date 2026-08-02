Hora EXACTA de inicio de transmisión del América vs. Santos, partido de la jornada 3 de la Liga BBVA MX, para ver en Estados Unidos

Es domingo y toca disfrutar aún más de la Liga BBVA MX, la cual sigue adelante con la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026. Este 2 de agosto, toca disfrutar del partido de América vs. Santos en el Estadio Banorte de CDMX. El encuentro comenzará a las 5:00 de la tarde, tiempo de centro de México, lo que equivale a diferentes horarios en Estados Unidos, por lo que te recomendamos poner atención a qué hora se podrá ver en tu región.

¿A qué hora es América vs. Santos en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y no te quieres perder el partido del América vs. Santos, debes saber que el silbatazo inicial está programado para las 5:00 p.m. (hora del centro de México), por lo que si quieres disfrutarlo, este es el horario al que equivale por región:



Hora del Este (ET): 7:00 pm

Hora del Centro (CT): 6: 00 pm

Hora de la Montaña (MT): 5:00 pm

Hora del Pacífico (PT): 4:00 pm

Esto es lo que se espera del América y Santos

El favorito en esta ocasión es el América; incluso en el mundo de las apuestas, se cree que un empate es algo poco probable en esta ocasión. Sin embargo, en la Liga MX todo es posible y lo más probable es que Santos dé una muy dura batalla. Ambos equipos se enfrentan con la meta de formar parte y mantenerse entre los protagonistas del torneo. Hay que tomar en cuenta que ambos equipos están en un punto donde se necesitan seguir acumulando puntos, por lo que el enfrentamiento podría resultar en un verdadero duelo por ser el equipo triunfante.

¿Cómo y dónde ver los partidos de la Liga BBVA MX?

Recordemos que los partidos los puedes disfrutar a través del canal de Azteca 7 o, si lo prefieres, también lo puedes disfrutar dando clic aquí para verlo en cualquiera de tus dispositivos. Y recuerda, este partido promete ser un duelo lleno de emociones de principio a fin, pues todos los equipos se encuentran dando su máximo esfuerzo para convertirse en los ganadores del torneo.