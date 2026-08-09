⁠Hora EXACTA del partido América vs. Timbers, de la Leagues Cup 2026, para ver en Estados Unidos

Una vez más el Club América vuelve a la escena dentro de la League Cup 2026 para protagonizar un de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la Fase Uno han encararse a los Portland Timbers con el objetivo de acercarse a los Cuartos de Final.

Para este duelo el equipo azulcrema llega con confianza después de imponerse 3-1 a San Diego FC en su debut, duelo en el que Brian Rodriguez fue una de las figuras al marcar un gol y aportar en dos asistencias, por su parte, Portland también se encuentra en un estado anímico alto ya que arrancó con una contundente victoria frente al Club Puebla al vencerlo 5-2, gracias a este marcador se colocó en la parte alta de la tabla de la MLS en la Leagues Cup 2026.

Este nuevo enfrentamiento representa un nuevo capítulo entre ambos clubes, que se han encontrado en distintas ocasiones. El equipo mexicano ha dominado el historial de encuentros con dos victorias.

¿A qué hora juegan América vs. Portland Timbers en Estados Unidos?

En partido que corresponde a la Leagues Cup 2026 entre América contra Timbers se disputará este domingo 9 de agosto en uno de los escenarios más emblemáticos del equipo norteamericano el Providence Park, Portland, Oregon, gracias a su localía Portland buscará aprovechar la ventaja de su afición para estar arriba del marcador.

Debido a que el partido se jugará en Estados Unidos la transmisión del juego arrancará en diferentes horas debido al huso horario que se maneja en el país.



Hora del Pacífio: 7:15 pm

Hora de la Montaña: 8:15 pm

Hora Central: 9:15 pm

Hora del Este: 10: 15 pm

¿Cuál es el papel del América en la Leagues Cup 2026?

América llega al torneo con la etiqueta de uno de los equipos más importantes de la LIGA MX. Los dirigidos por Guillermo Almada pretenden ser protagonistas dentro del torneo pues su confianza se encuentra más plantada tras derrotar 3-1 a San Diego FC.

Asimismo, dentro de su historial dentro de la competencia el equipo mexicano ha alcanzado estar dentro de la fase de eliminación directa en cada una de sus participaciones anteriores.