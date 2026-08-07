¿Los Simpson terminarán en la temporada 40? Actriz de Bart Simpson da IMPACTANTE declaración

A través de los años Los Simpson se han vuelto uno de los programas más populares y queridos de toda la historia, pues temporada tras temporada Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y compañía se han vuelto todos unos referentes de la cultura pop gracias a sus elocuentes (y premonitorias) historias.

Tras 37 temporadas, hay fanáticos de “hueso colorado” que simplemente no imaginan el final de este programa y es que tras varias décadas y con una historia tan expandida, parece extraño imaginar un mundo sin Los Simpson, aunque su final podría estar más cerca de lo que creemos de acuerdo con la actriz de doblaje que da vida a Bart.

¿Cuántas temporadas tendrán Los Simpson?

De acuerdo con recientes declaraciones de Nancy Cartwright, quien ha prestado su voz para el personaje de Bart Simpson, ella no piensa que vayan a duran mucho tiempo más en incluso señaló que ella cree que el final de la serie será en la temporada 40, dejando en shock a todos los fanáticos de la caricatura creada por Matt Groening.

Durante su visita al podcast Inside of You conducido por Michael Rosenbaum, habló sobre el reciente final de la temporada número 37 y que todo está en marcha para trabajar en la número 38, cuando este le preguntó a la actriz si creía que se detendrán en la 40 a lo que Cartwright señaló un rotundo “sí”.

¿Qué posibilidad hay de que Los Simpson tengan más temporadas?

Al ser conscientes de lo que implicaba esta gran afirmación, se le preguntó de nuevo, a lo que la actriz respondió que "en su opinión, sí"; dejando ver que una de las series más importantes podría estar llegando a sus últimos momentos.

Posteriormente, se le preguntó a Nancy si estaría dispuesta a hacer más temporadas aún habiendo rebasado la número 40, a lo que respondió que sí, siempre y cuando todo el equipo involucrado quisiera continuar, por lo que el futuro de la familia amarilla es tan incierto como la trama de un capítulo de estos.