FILTRACIÓN: ¿Doctor Strange será aliado de Doctor Doom en Avengers: Doomsday? Esto revelan las nuevas imágenes filtradas

Cada filtración que sale a la luz de la esperada película de Avengers: Doomsday llena a los fans de emoción y expectativa de lo que se viene para el Universo Cinematográfico de Marvel. Recientemente comenzaron a circular en redes sociales unas fotos de unos trajes que desataron de inmediato las teorías más locas de la película. Pues aparentemente el papel de Doctor Strange podría dar un giro de 180°. El material muestra a las llamadas Brujas de Latveria y a un misterioso personaje identificado como “Boris”, cuyo diseño incluye una máscara con un tercer ojo. Para los fans de hueso colorado, esta podría ser la pista de que Stephen Strange podría estar trabajando para Doctor Doom en el filme. Cabe resaltar que nada de esto está confirmado por Marvel Studios.

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¿Qué muestran las imágenes filtradas?

Para muchos puede que no les diga mucho, pero se viene algo grande. En las fotografías filtradas podemos ver los diseños relacionados con Latveria, el territorio de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Promotional photos for AVENGERS DOOMSDAY have just leaked featuring Doom's followers



#avengersdoomsday #doctorstrange pic.twitter.com/CIioiYZyla — NovaSilence (@NovaSilence_) August 9, 2026

Estas figuras parecen ser de las supuestas Brujas de Latveria, un grupo que estaría vinculado directamente con el villano principal de esta entrega. Algunos de los fans más clavados en los mundos de los cómics prácticamente están asegurando en internet que podríamos tener detrás de ellas a personajes como ya especulan que detrás de sus máscaras podrían aparecer Clea, Sylvie o Wanda Maximoff, aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada.

¿Quién es Boris en Avengers: Doomsday?

El que más llama la atención es el personaje identificado como “Boris”. De hecho, puede que este nombre ya te sonara desde antes, ya que se vincula directamente con el personaje de Stephen Strange. Al ver esta máscara en la nueva filtración, volvieron a revivir las teorías de que veremos un cambio en Doctor Strange. La pista: el tercer ojo, una característica especialmente importante después de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

|Marvel Studios

¿Doctor Strange trabajará para Doctor Doom?

Aunque no lo creas, la idea de que Doctor Strange trabaje junto a Doctor Doom en la película no es tan descabellada. En los cómics relacionados con Secret Wars, Doctor Strange llega a colaborar con Doom después del colapso del multiverso y participa en la construcción de Battleworld, un mundo creado para preservar lo que queda de la realidad.

¿Las imágenes filtradas son reales?

Atención, porque este es un dato muy importante: Marvel no ha confirmado que las imágenes sean auténticas. Así que existe la posibilidad de que alguien malintencionado las haya generado o modificado con inteligencia artificial. Es por eso que te recomendamos ir con cautela por internet; lo más probable es que, si toda esta teoría es real, se confirme hasta el día del estreno de la película.