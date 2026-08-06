Se confirma la última película de Sam Neill antes de morir: esto es lo que se sabe hasta ahora

El actor Sam Neill, quien es ampliamente recordado por su amplia trayectoria dentro del cine y por su participación dentro de la saga de Jurassic Park, regresará a la pantalla grande de manera póstuma para la esperada película live-action de The Legend of Zelda, película que, si bien ya terminó el rodaje oficial, será hasta abril del 2027 que llegará a cines.

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¿Qué se sabe sobre el papel de Sam Neill dentro de The Legend of Zelda?

Es importante tomar en cuenta que hasta ahora no se ha revelado el papel exacto que tendría el actor Sam Neill en la película live-action de The Legend of Zelda, pues este se mantiene bajo estricto secreto. No obstante, se ha confirmado de manera oficial su participación dentro del filme.

Es important Sam Neill señalar que este filme representa una de las últimas actuaciones en pantalla del legendario actor de Jurassic Park, quien lamentablemente falleció el 13 de julio de 2026. De la misma manera, se confirmó que el actor logró terminar de filmar todas sus escenas, puesto que el rodaje principal concluyó en abril del 2026.

No obstante, es dentro de la conversación digital que los fans han comenzado a especular que, debido a la edad y porte del actor, este daría vida al Rey Hyrule, quien es el padre de la princesa Zelda, o a alguno otro de jerarquía similar, como el sabio Rauru.

¿Qué se sabe sobre el estreno de la película live-action de The Legend of Zelda?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el live-action de The Legend of Zelda es un proyecto dirigido por Nintendo y Sony Pictures, el cual se espera sea estrenado el próximo 30 de abril del 2027, y promete ser uno de los filmes más esperados y taquilleros del siguiente año.

