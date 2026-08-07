Revelan detalles de la nueva película de Labubu: de qué tratará y cuándo se estrena

El fenómeno global de los Labubu está a punto de llegar a la gran pantalla. Tal como se confirmó hace algunos meses, Sony Pictures unió fuerzas con Pop Mart para crear una película live-action de estas adorables criaturas. La cinta correrá bajo la dirección y guion de los cineastas Paul King y Simon Farnaby, quienes trabajaron juntos en obras como “Wonka” y “Paddington”, y recientemente revelaron algunos detalles del proyecto. A continuación, te contamos de qué tratará.

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¿De qué tratará la nueva película de los Labubu?

Al inicio, Paul King solo estaba escribiendo el guión con Steve Levinson, sin embargo, debido a sus otros compromisos laborales, Simon Farnaby, quien interpreta al guardia “Barry” en “Paddington”, se unió al proyecto. A través de una entrevista para Variety, Farnaby reveló que la nueva película de los Labubu se centrará en sus orígenes, los cuales se basarán en la mitología nórdica.

“La película presentará una historia de fondo realmente hermosa sobre su origen”; explica el reconocido cineasta. “Pensamos que podría haber una película realmente conmovedora y hermosa basada en estas historias [la mitología nórdica])”; agregó el guionista sobre la próxima película, que combinará actuaciones reales con CGI.

¿Cuándo se estrenará el live-action de los Labubu?

Farnaby no reveló más detalles al respecto, dado que la película se encuentra en sus primeras etapas de producción, por lo que la fecha de estreno no fue anunciada. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo que toma hacer un largometraje de este tipo, incluyendo la animación y producción de los estudios, lo más probable es que la cinta tenga su estreno en cines hasta finales de 2027 o inicios de 2028. Por ahora, no queda más que esperar a que se dé a conocer la fecha de lanzamiento oficial.

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¿Qué son los Labubu?

Los Labubu son muñecos coleccionables de peluche y vinilo con forma monstruosa pero tierna, pues son pequeños y lindos, pero también poseen atributos aterradores, como orejas puntiagudas y una sonrisa malvada con dientes afilados. Estas figuras fueron creadas por la artista Kasing Lung en 2015, pero no fue hasta 2024 que se hicieron virales gracias a LISA de BLACKPINK, quien comenzó a usarlas como llavero en sus bolsos. Otras celebridades como Rihanna y Lizzo se sumaron a la tendencia, creando un fenómeno global.