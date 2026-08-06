¿"El Conjuro” está maldita? Protagonista revela INQUIETANTES señales en su cuerpo durante la grabación de la película

Vera Farmiga se ha convertido en el rostro de “El Conjuro”. Desde el lanzamiento de la primera película en 2013, la actriz se ha encargado de darle vida a la emblemática Lorraine Warren, una clarividente e investigadora paranormal que se encarga de resolver casos extremos junto a su esposo, Ed Warren, interpretado por el actor Patrick Wilson. A lo largo de la saga, los actores han sufrido múltiples lesiones sin razón aparente, lo que ha llevado a los seguidores de la franquicia a cuestionarse: ¿”El Conjuro” está realmente maldita?

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A través de una entrevista con E! News en agosto de 2025, Vera Farmiga reveló haber sufrido múltiples lesiones, pues su cuerpo se llenó de moretones en forma de cruz sin razón alguna. “Me dan una paliza”, compartió la actriz. “Eso pasa cada vez que lo hacemos. Son simplemente estos moretones inexplicables que aparecen en mi cuerpo. Es lo que hay”, agregó. Posteriormente, la famosa Lorraine Warren compartió fotos de tales señales en su cuerpo:

Vera Farmiga muestra los moretones que le salieron durante “El Conjuro” | Crédito: Vera Farmiga

Si bien esto ha sido una constante desde el inicio de la saga, Farmiga confiesa que no les gusta hablar de este tipo de sucesos, ya que prefieren promocionar su trabajo por lo que es, en vez de “sensacionalizar la situación”

¿Cuántas películas hay de “El Conjuro”?

El universo cinematográfico de “El Conjuro” está compuesto por un total de diez películas, incluida la saga principal de los Warren y sus respectivos spin-offs. Aquí el listado:



El Conjuro (2013)

Annabelle (2014)

El Conjuro 2 (2016)

Annabelle: La creación (2017)

La Monja (2018)

La maldición de La Llorona (2019)

Annabelle regresa a casa (2019)

El Conjuro: El diablo me obligó a hacerlo (2021)

La Monja 2 (2023)

El Conjuro: Últimos Ritos (2025)

¿En qué orden ver las películas de “El Conjuro”?

Si pretendes hacer un maratón de “El Conjuro”, que sea por orden cronológico, para que no pierdas el hilo de la historia. A continuación, la cronología del universo:

