Atlante vs. América: Hora EXACTA de inicio del partido de la Liga BBVA MX para ver en México por Azteca 7

El fútbol mexicano está de vuelta y con él la emoción por todos los aficionados. En esta ocasión es el turno de Potros del Hierro y La Águilas, escuadras que están a pocas horas de enfrentarse en la cancha en un duelo que forma parte de la Jornada 2 de Liga BBVA MX, es por eso que en esta ocasión te compartimos todos los detalles sobre este partido Atlante vs. América para que no te lo pierdas por nada del mundo

Atlante vs. América: Hora EXACTA del partido de la Liga BBVA MX para ver por Azteca 7

El equipo del Atlante, dirigido actualmente por el exfutbolista mexicano, Miguel "Piojo" Herrera y el América, al mando de el director técnico uruguayo Guillermo Almada, se enfrentarán este próximo viernes 24 de julio en la cancha del Estadio Banorte en punto de las 21: 05 hrs, tiempo del centro de la Ciudad de México. Sin embargo, aunque esa es la hora en la que el silbatazo sonará y el balón comenzará a recorrer el campo de juego, en Azteca 7 podrás disfrutar de la transmisión de este gran encuentro desde las 20:50 horas tiempo del centro de México, misma que será narrada por los mejores comentaristas y expertos en deporte como Rosique, Zague y David Medrano.

Atlante vs. América: ¿Cómo ver el partido de la segunda jornada de la Liga BBVA MX GRATIS y ONLINE?

Este partidazo entre dos de los equipos más destacados del fútbol mexicano lo podrás disfrutar gratis y completamente en vivo a través de la señal televisiva de Azteca 7 aunque si por alguna razón no cuentas con televisor o simplemente disfrutas más el streaming también podrás disfrutar de la transmisión del partido a través del sitio web, solo debes DAR CLICK AQUÍ y listo, podrás ver este encuentro deportivo desde el dispositivo que desees, ya sea celular, tableta o PC, solo deberás contar con una red a internet estable. Este encuentro lo disfrutarás con la mejor previa deportiva, narrada por los mejores y más profesionales expertos en la materia.

Atlante vs. América: ¿Cómo llegan ambos equipos al partido de la segunda jornada de la Liga BBVA MX?

El equipo de los Azulcremas llega luego de haber derrotado el pasado 18 de julio a la escuadra de Querétaro en el Estadio Corregidora ya que dejaron el marcador 1-0. Sin embargo, enfrentan retos ya que cuentan con algunos elementos de su plantilla lesionados de la rodilla por lo que deberán tomar todas las precauciones y llevar a cabo una estrategia que no afecte su rendimiento. Por su parte, “El Equipo del Pueblo” llega a este compromiso luego de haber sido vencidos por el Necaxa en la Jornada 1 ya que el marcador quedó 2-1, favor de Los Rayos, por lo que en esta ocasión buscarán implementar grandes técnicas de juego que les permita avanzar y lograr resultados favorecedores.